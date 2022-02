Mr. Prepper: bunker sweet bunker

Si vous êtes du genre à emmagasiner des conserves, de l’eau et autres produits de première nécessité en vue d’une catastrophe nucléaire, d’une guerre civile ou d’un effondrement total de la civilisation, vous vous sentirez immédiatement en terrain connu avec le jeu Mr. Prepper.

Mr. Prepper est un jeu de stratégie en temps réel qui a tout pour plaire aux survivalistes et aux personnes redoutant la tyrannie de l’État. L’intrigue prend place à Murricaville. Suite à une épidémie de peste, un gouvernement totalitaire s’est emparé du pouvoir. Le héros que l’on incarne s’est vu confisquer sa voiture après avoir tenté de fuir le pays. Placé sous probation, le pauvre citoyen est désormais dans la mire des autorités, et un agent gouvernemental vient régulièrement inspecter son domicile afin de vérifier qu’il ne s’y trouve aucun objet interdit ou signe d’activités subversives. Si ce dernier trouve des articles compromettants dans notre demeure, on est placé en état d’arrestation, et la partie se termine sur le champ.

Le premier objectif de Mr. Prepper est de construire un bunker sous sa maison et de tout mettre en œuvre pour atteindre l’autosuffisance. Il est important de camoufler l’entrée y menant sous un tapis afin que l’inspecteur ne le repère pas lors de ses visites. C’est dans cet abri souterrain que l’on installe notre établi, sur lequel on passera une bonne partie du jeu, puisqu’il sert dans un premier temps à démonter différents objets usuels pour en extraire des matières premières. Une boîte à biscuits donne du métal et du plastique par exemple, un tableau se transforme en tissu, une lampe ou des assiettes procurent du verre, un téléphone produit du plastique et des composantes électroniques, et ainsi de suite.

L’établi sert également à fabriquer toute une panoplie d’objets nécessaires à la survie, parmi lesquels des lampes, des échelles, des tables, des étagères, des postes de radio, des battes de baseball ou des jardinières. Il peut être amélioré lorsqu’on possède la bonne quantité de matières premières, ce qui permet de construire des items de plus en plus sophistiqués à mesure qu’il monte de niveau. Notre production peut également être échangée dans les magasins de Murricaville ou avec d’autres citoyens contre de l’argent ou des articles dont on a besoin. À mesure que l’on fait affaire avec d’autres personnes, la confiance grandit, donnant accès à de meilleurs prix, et de nouveaux produits.

Une jauge affichant notre niveau de préparation se trouve en permanence dans le haut de l’écran. Il faut éviter qu’elle tombe à zéro, faute de quoi, la partie est finie. Pour l’empêcher de chuter, on doit constamment rester bien nourri et reposé. À l’aide de graines de différents légumes et d’eau, on fait pousser des légumes dans notre bunker. Le jeu comprend des tonnes de recettes pour se sustenter (soupe aux légumes, purée de carottes, smoothie aux myrtilles, rat rôti, etc.), et la nourriture pourrit si on la garde trop longtemps sur soi au lieu de la mettre au frigidaire. Il est aussi nécessaire de faire régulièrement des siestes. Si notre personnage a trop faim ou est trop fatigué, il s’évanouit sur place durant de longues heures.

Originalement développé pour les PC, le port de Mr. Prepper pour les consoles laisse beaucoup à désirer. Au lieu de tirer profit de la manette, il faut cliquer sur le sol pour déplacer son personnage à l’endroit désiré, et double-cliquer pour qu’il s’y rende en courant. L’interface est peu conviviale. Les options les plus fréquentes (inventaire, construction, etc.) se trouvent dans le bas de l’écran, et il faut sélectionner celle que l’on souhaite avec le pavé numérique, puis appuyer sur le bouton Y pour y avoir accès. Le système de combat est assez ridicule. On équipe son arme de fortune en appuyant sur le pavé numérique, avant de sélectionner l’ennemi en cliquant dessus puis appuyer sur le bouton A pour asséner un coup. C’est tout sauf intuitif.

Présenté dans une vue latérale sur l’action, comme dans un jeu de plateformes, les graphiques de Mr. Prepper s’affichent en 2.5D. En-dehors de sa maison, d’autres zones deviennent peu à peu disponibles, comme la forêt ou l’ancienne mine. On se bute parfois à un ordre établi pour faire les choses. Il faut cacher les objets compromettants en prévision de la visite de l’agent prévue pour le lendemain, mais il est impossible de le faire le soir avant de se coucher, et on doit attendre le matin et procéder en vitesse à la dernière minute. Le progrès ne s’enregistre que lorsqu’on dort, ce qui nous force souvent à recommencer la même journée.

Le contexte et les mécaniques de Mr. Prepper sont loin d’être inintéressants, mais le port sur consoles de salon est tellement mal foutu que, pour apprécier pleinement ce titre, il est recommandé d’y jouer sur un ordinateur, avec un clavier et une souris.

5.5/10

Mr. Prepper

Développeur : Rejected Games, ConsoleWay S.A.

Éditeur : Rejected Games, PlayWay, Ultimate Games

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur Xbox Series X)

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement)