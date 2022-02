Heure supplémentaire #01: la reconnaissance au travail, deuxième partie

Soupers au restaurant, cadeaux à l’effigie de l’organisation, activités de team building, séjours au chalet ou cartes d’anniversaire – tous des exemples de reconnaissance individuelle, de groupe ou « générique » qu’on retrouve dans les milieux de travail.

Si employé.e.s et gestionnaires ont chacun.e leur propre langage, qu’est-ce qui influence leur façon de donner, recevoir et percevoir la reconnaissance? Est-ce que la théorie des cinq langages de l’amour peut nous guider dans cette réflexion? On en discute dans cette deuxième partie du premier épisode d’Heure supplémentaire.

