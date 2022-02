L’énergie solaire, maintenant plus abordable que le charbon

L’énergie solaire est l’une des méthodes les plus abordables pour produire de l’électricité, et est même moins chère que les centrales au charbon déjà en activité, affirme le professeur Ravi Silva, expert en environnement et en technologie.

Ce spécialiste estime ainsi qu’il devrait être prioritaire, pour des raisons autant économiques qu’environnementales, d’accroître l’énergie produite par des panneaux solaires.

Dans un éditorial publié dans le magazine spécialisé Energy and Environmental Materials, dont il est le rédacteur en chef, le professeur Silva cite des données publiées par l’IRENA, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, selon lesquelles 61 % de la capacité de production d’énergie à partir du charbon, aux États-Unis, coûte plus cher à faire fonctionner que le fait de construire de nouvelles centrales à énergie renouvelable.

Fermer ces centrales au charbon et les remplacer par des centrales solaires permettrait d’économiser 5,6 milliards US en coûts annuels, en plus de cesser d’émettre 332 millions de tonnes de CO2, indiquent les données. En Inde, c’est 70 % de la capacité de production à l’aide du charbon qui est plus chère que le solaire. Et en Allemagne, c’est l’ensemble des centrales au charbon qui est plus onéreux que le fait de se tourner vers l’énergie provenant du soleil.

Le professeur Silva presse donc les décideurs et les entreprises de production d’énergie à effectuer rapidement une transition vers la décarbonisation, et à maintenir le momentum découlant de la conférence de la COP26, l’an dernier. Selon lui, les incitatifs économiques de l’énergie solaire sont particulièrement importants, même lorsque comparés à l’éolien et au nucléaire, y compris dans des pays aussi nordiques que le Royaume-Uni. Dans des pays ensoleillés comme l’Espagne, plaide-t-il, l’avantage économique est encore plus important.

Le chercheur dit reconnaître la nécessité d’équilibrer l’énergie solaire avec d’autres sources pour assurer un apport suffisant pour répondre à la demande, que ce soit sur une base quotidienne ou saisonnière. Pour lui, il faut planifier l’avenir des réseaux de production d’énergie en s’appuyant aussi sur l’éolien, le nucléaire et les systèmes de stockage, notamment avec l’hydrogène et les piles.

« La COP26 était importante, l’an dernier, et nous devons atteindre nos cibles de réduction d’émission de CO2. Le solaire est une partie essentielle de la solution, et ce mode de production est plus abordable que les gens peuvent le penser. Il est fou que le fait de construire de nouvelles centrales solaires coûte moins cher que de continuer à exploiter des centrales au charbon, mais les changements nécessaires n’ont pas lieu, malgré tout. »

« Fermer toutes les centrales au charbon non rentables, à travers le monde, et les remplacer par des sources renouvelables, permettrait d’économiser 32 milliards de dollars US par année, et cesser d’émettre 3 milliards de tonnes de CO2, soit 9% de toutes les émissions liées aux activités humaines. Est-ce que ce n’est pas un héritage digne de la COP26? »