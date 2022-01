Présidentielle française: et si c’était elles?

À trois mois de l’élection présidentielle française, faisons le point sur les candidates féminines. Pour la première fois, les deux partis historiques de la vie politique française (Les Républicains, à droite, et le Parti socialiste, à gauche) seront représentés par des femmes. À leurs côtés, d’autres souhaitent inscrire leur nom dans l’histoire en devenant la première présidente française.

Valérie Pécresse

Désignée à l’issue d’une primaire au sein de son parti Les Républicains, la présidente de la région Île-de-France — la plus peuplée de l’Hexagone —, née en 1967, s’est lancée dans la course à l’Élysée. Ancienne ministre de Budget et de l’Enseignement supérieur sous Nicolas Sarkozy, elle incarne une droite libérale. Son programme commence par la volonté de stopper l’immigration, de « rétablir l’ordre dans la rue » en accordant davantage de moyens aux forces de l’ordre et à la justice, et la hausse des revenus de 10 % (une proposition sur laquelle elle vient de revenir face à la grogne des patrons).

Anne Hidalgo

L’actuelle Maire de Paris a été désignée par le Parti socialiste pour le représenter en 2022. Née en 1959 en Andalousie (Espagne), elle est naturalisée française en 1973. Après avoir été première adjointe à la mairie de Paris pendant plus de 10 ans, elle accède au fauteuil de Maire en 2014 et fait de la lutte contre la pollution une de ses lignes de front. Elle propose pour la France une revalorisation du travail (augmentation des salaires, fin des écarts de rémunération, égalité salariale hommes-femmes), désigne l’écologie comme combat du siècle et encourage les citoyens à devenir acteurs de la démocratie.

Marine Le Pen

L’héritière du Front national (fondé par Jean-Marie Le Pen) à l’extrême droite, rebaptisé Rassemblement national, se présente pour la 3e fois à l’élection présidentielle. En 2017, elle avait atteint le second tour et échoué face à Emmanuel Macron. Née en 1968, elle intègre le parlement européen en 2004 et devient présidente de son parti de 2011 à 2021. Son programme sera dévoilé le 5 février, mais on sait déjà qu’elle dénonce l’immigration illégale qu’elle qualifie « d’invasion » et propose une exonération d’impôt sur les revenus pour les moins de 30 ans et la relance du nucléaire en France.

Christiane Taubira

Née en 1952, l’ancienne ministre de la Justice sous François Hollande fait partie des figures populaires de la gauche, connue notamment pour avoir porté la loi sur le « Mariage pour tous » après 120 heures de débat à l’Assemblée nationale. En 2002, elle était déjà candidate à l’élection présidentielle, mais n’a recueilli que 2,3 % des suffrages. Son programme n’est pas encore connu, mais elle a déjà annoncé vouloir donner la priorité à l’éducation avec un revenu à 1140 $ par mois aux étudiants et une revalorisation du salaire minimum à 1990 $ net par mois. De plus, elle souhaite instaurer une taxe à 0 % sur les produits issus de l’agriculture biologique.

Nathalie Arthaud

À l’extrême gauche de l’échiquier politique, la porte-porte de Lutte ouvrière, elle-même enseignante en banlieue parisienne, se présente pour la 3e fois à l’élection présidentielle. Née en 1970, cette agrégée d’économie et gestion n’a jamais réussi à remporter plus d’1 % du scrutin. Elle se décrit comme révolutionnaire et souhaite qu’aucun salaire, aucune pension de retraite, ni aucune allocation ne passe sous la barre des 2850 $.

Hélène Thouy

L’avocate née en 1983 a cofondé en 2016 le Parti animaliste, consacré à la défense des animaux, qu’elle copréside aujourd’hui. Candidate pour l’élection à venir, elle estime que la question animale n’est pas suffisamment présente dans le débat politique.

