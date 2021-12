Cry Macho: un vieux cowboy, un jeune délinquant et un coq

Il y avait plus de trente ans que Clint Eastwood, connu pour ses rôles de cowboy dans les westerns, n’avait enfourché de cheval au grand écran, mais malgré ses 91 ans, il remonte en selle pour Cry Macho, son plus récent film disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

Depuis qu’il s’est brisé le dos en tombant de sa monture lors d’un rodéo, les heures de gloire de Michael Milo, un dompteur de chevaux ayant gagné plusieurs prix prestigieux, sont loin derrière lui. Après avoir sombré dans l’alcool et les médicaments, il est licencié du ranch où il travaillait, mais un an plus tard, son ancien patron, Howard Polk, se présente à son domicile pour lui demander un service. Ayant appris que son fils Rafael, qui habite au Mexique avec sa mère, est maltraité, il demande à Mike de se rendre là-bas et de ramener son garçon, âgé de 13 ans. Sur place, le vieux cowboy découvre que le jeune homme est un délinquant qui s’adonne à toutes sortes d’activités illégales, faisant entre autres participer son coq nommé Macho à des combats illégaux. Réussissant de peine et de misère à convaincre l’adolescent de venir chez son père au Texas, le voyage ne sera pas de tout repos, alors que les hommes de main de sa mère, qui refuse de le laisser partir, sont lancés à leurs trousses.

Les derniers films de Clint Eastwood, notamment Richard Jewell ou The 15 :17 to Paris, ressemblaient davantage à des tentatives pour mettre de l’avant les valeurs du Parti républicain qu’à des œuvres cinématographiques dignes de ce nom, et pour cette raison, c’est un peu à reculons que j’ai amorcé le visionnement de Cry Macho, mais honnêtement, le long-métrage a surpassé mes attentes, qui étaient quand même assez peu élevées. Malgré son titre, ce road movie très atmosphérique, sans effets spéciaux ni vraiment d’action ou de bataille, ne fait qu’effleurer la masculinité toxique, et se concentre surtout sur la complicité entre le vieil homme et le jeune délinquant qui se tisse au fil du voyage. Le scénario dresse aussi un parallèle entre le domptage des chevaux sauvages et… des adolescents à problèmes! L’œuvre rend hommage aux joies d’une vie simple, au respect de la nature et des animaux, ainsi qu’à l’entraide, des valeurs qui, à l’image du vieux cowboy, ne semblent plus avoir leur place dans le monde moderne.

Se présentant comme une sorte de western moderne où les pickups côtoient les chevaux, Cry Macho tire profit des paysages ruraux du Texas et du Mexique pour créer de belles images. Sa réalisation est utilitaire, et se concentre à cadrer le mieux possible le jeu des comédiens, à part une scène où la photo noir et blanc en Une d’un journal s’anime pour montrer l’accident de Michael Milo. Dans le personnage principal, Clint Eastwood ne semble pas jouer, et reste dans son registre habituel. Le chanteur country Dwight Yoakam tient un petit rôle, celui d’Howard Polk. À l’exception de ces deux hommes, tout le reste de la distribution est composé d’acteurs mexicains. Interprétant Rafael, le jeune Eduardo Minett fait preuve de naturel, mais sa performance n’est pas très élaborée. Natalia Traven s’avère attachante dans la peau d’une veuve qui aidera le duo lors de leur escale prolongée dans une petite ville mexicaine.

La version haute-définition de Cry Macho contient le long-métrage sur un disque Blu-ray, et inclut un code pour télécharger une copie numérique. Deux revuettes accompagnent le programme principal. La première est un Making Of de douze minutes, dans lequel Clint Eastwood explique qu’il a reçu le scénario du film cinquante ans plus tôt, mais qu’il se considérait trop jeune à l’époque pour jouer le rôle de Michael Milo, tandis que les producteurs Albert S. Ruddy et Tim Moore abordent quant à eux la chimie s’étant rapidement installée entre Eastwood et le jeune Eduardo Minett. La seconde revuette s’attarde aux défis de tourner avec des chevaux, ainsi qu’aux dix coqs différents ayant été utilisés pour le rôle de Macho.

Cry Macho n’est certainement pas le film de l’année et n’arrive pas à la cheville de Million Dollar Baby, qui demeure son œuvre la plus pertinente en tant que réalisateur, mais en se contentant de raconter une histoire très humaine plutôt que de passer un message politique de manière peu subtile, ce long-métrage est tout de même supérieur aux propositions récentes de Clint Eastwood.

6/10

Cry Macho

Réalisation: Clint Eastwood

Scénario: Nick Schenk et N. Richard Nash

Avec: Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Eduardo Minett, Natalia Traven, Fernanda Urrejola, Ivan Hernandez et Horacio Garcia Rojas

Durée: 104 minutes

Format : Blu-ray (+ copie numérique)

Langue : Anglais, français, espagnol et portugais