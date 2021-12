Malignant, ou la face cachée du mal

Après un détour du côté des superhéros avec le film Aquaman et de l’action automobile avec Furious 7, le réalisateur James Wan revient à ses premières amours avec Malignant, un film d’horreur disponible depuis la semaine dernière en 4K, Blu-ray et DVD.

Madison Mitchell ne se rappelle pas de sa jeunesse avant son adoption par une famille de Seattle à l’âge de huit ans, ni de l’ami imaginaire qu’elle avait dans son enfance, un certain Gabriel qui l’incitait à commettre toutes sortes d’actes répréhensibles. Près de trente ans plus tard, la jeune femme entretient une relation amoureuse malsaine avec Derek, un homme qui la bat régulièrement bien qu’elle soit enceinte. Violemment poussée par ce dernier lors d’une dispute, elle se cogne la tête contre un mur, et cette blessure semble raviver de sombres souvenirs enfouis en elle.

Quelques jours plus tard, lors d’une invasion de domicile, son conjoint est tué, et elle fait sa troisième fausse couche en moins de deux ans. Elle commence alors à être hantée par des visions de meurtres. Rapidement, elle s’aperçoit qu’il ne s’agit pas de rêves, et que les événements dont elle est témoin à distance sont bien réels. Elle contacte alors les policiers et leur explique qu’elle partage un lien psychique avec l’assassin, mais les agents ne la croient pas, et elle se retrouve au rang des suspects. Maddy souffre-t-elle de problèmes mentaux qui la poussent à commettre ces actes, ou est-elle vraiment connectée au tueur?

De Saw à Dead Silence en passant par Insidious et The Conjuring, James Wan s’est taillé une solide réputation dans le monde de l’horreur au fil des ans, mais on ne peut pas dire que Malignant soit son meilleur film, même si on apprécie qu’il s’agisse d’une idée originale et non pas d’une énième suite à une franchise établie. Le réalisateur utilise ici des trucs et des techniques éprouvés pour faire sursauter le spectateur, et s’il fait preuve de subtilité au début, il tombe rapidement dans le gore et la violence à outrance, sans oublier son monstre manipulant l’électricité et s’exprimant à travers les postes de radio, les téléviseurs et les téléphones, qui semble sorti tout droit des années 1980.

Durant les trois-quarts du film, Malignant reprend plusieurs thèmes exploités abondamment dans d’autres productions d’horreur, comme l’ami imaginaire d’un enfant qui s’avère être en fait une entité maléfique, un ex-patient en psychiatrie qui cherche, des années plus tard, à se venger sur les médecins lui ayant fait subir un traitement cruel, ou un personnage principal évoluant sur la mince ligne entre la folie et le surnaturel, mais la dernière partie du long-métrage apporte une révélation inédite et imprévisible, dont il est impossible de parler ici sans trop dévoiler de l’intrigue, et qui vient racheter l’ensemble du scénario, rendant le tout assez divertissant.

Quoi qu’on puisse penser du scénario et de ses lieux communs, on ne peut toutefois nier les talents de cinéaste de James Wan, et la réalisation de Malignant est vraiment bien ficelée. Des feedbacks et de la distorsion électrique accompagnent les scènes où le monstre (qui est d’ailleurs lugubre à souhait) se manifeste. Les transitions d’un décor à un autre quand Maddy est transportée sur les lieux d’une de ses visions sont spectaculaires, et une séquence inoubliable montre une course à l’intérieur d’une maison vue d’en haut, comme s’il n’y avait pas de toit. Dans le rôle principal, Annabelle Wallis livre une performance correcte, mais assez convenue pour ce genre de film. Jouant les deux policiers qui mènent l’enquête, George Young et Michole Briana White apportent un peu d’humour à l’intrigue. Incarnant la docteure Florence Weaver, on aurait aimé voir davantage l’excellente Jacqueline McKenzie (The 4400), dont la participation se résume à quelques scènes.

L’édition haute définition de Malignant comprend le film sur un disque Blu-ray, et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. Il n’y a qu’un seul extra du côté du matériel supplémentaire, soit un document de 14 minutes intitulé James Wan’s Visions, dans lequel la comédienne et coscénariste Ingrid Bisu aborde la condition médicale lui ayant inspiré cette histoire, tandis que le réalisateur parle de l’envie de se renouveler et de mélanger plusieurs genres d’horreur dans un même long-métrage, ainsi que de sa décision de privilégier les effets pratiques plutôt que les images par ordinateur.

Sans réinventer la roue, James Wan livre un film contenant juste assez d’idées nouvelles pour divertir les amateurs d’horreur, et si vous souhaitez avoir un autre avis sur Malignant, vous pouvez aussi écouter le podcast Rembobinage de mes collègues Hugo Prévost et Kevin Laforest consacré au long-métrage.

6.5/10

Malignant

Réalisation: James Wan

Scénario: James Wan, Ingrid Bisu et Akela Cooper

Avec: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jean Louisa Kelly, Susanna Thompson et Jacqueline McKenzie

Durée: 111 minutes

Format : Blu-ray (+ copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol