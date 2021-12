Un hommage à la vie en quatre saisons

Entre l’amour, l’injustice et le deuil, De son vivant, l’œuvre poignante d’Emmanuelle Bercot, développe le cheminement psychologique d’un homme condamné trop jeune par sa maladie. Adepte du drame, la réalisatrice française a de nouveau atteint son auditoire en exploitant avec brio le thème sensible de la mort.

Été, automne, hiver, printemps : les quatre saisons et le temps que l’on a donné à Benjamin, (Benoît Magimel) avant que son cancer du pancréas de stade 4 ne gagne la bataille. Accompagné de son médecin Gabriel Sara, un véritable cancérologue qui incarne son propre rôle, et de toute une équipe médicale, le jeune professeur de théâtre devra « ranger le bureau de sa vie » avant de quitter ceux qu’il aime.

Au cours de ses 120 minutes, le drame met à rude épreuve Crystal (Catherine Deneuve), assujettie au destin funeste de son fils, et les autres membres de son entourage qui évoluent autour de cette fatalité.

Du théâtre à la réalité

Si les thèmes de la mort et du deuil dans lesquels baigne le film sont en eux-mêmes touchants, certaines scènes permettent d’accentuer la tristesse qui s’en émane.

C’est le cas lorsque Benjamin demande à ces élèves de théâtres d’interpréter des situations relatives à la mort. Qu’il s’agisse de simuler des adieux ou d’annoncer son propre décès, ces scènes de mises en abîme préparent Benjamin à des circonstances qui l’attendent promptement.

Certains éléments cinématographiques sont aussi mis en évidence lors de ces séquences de jeu. À maintes reprises, la caméra se concentre sur des mains qui se touchent une dernière fois avant de se quitter ou des visages striés de larmes. Ces mêmes éléments sont de retour lorsque le jeune professeur fait face, réellement cette fois, aux mêmes circonstances. Cette référence rend ces moments d’autant plus tragiques, car ils mettent l’accent sur les adieux qui sont bien réels cette fois.

L’excellence des acteurs

L’œuvre saisissante d’Emmanuelle Bercot n’aurait toutefois pas la même puissance sans l’impressionnant jeu des acteurs. Notons au passage la performance saisissante de Benoît Magimel. L’acteur rend merveilleusement son personnage en évolution : un homme se considérant, au départ, comme un « acteur raté », peu confiant en lui et sa valeur aux yeux de ses proches dont la maladie lui apprend à se laisser aimer des autres et reconnaître la trace qu’il aura laissée dans leur vie. Une scène en particulier montre l’ampleur du talent Benoît Magimel : son personnage se trouve étendu, les écouteurs sur les oreilles et regarde fixement de ses yeux vides, tristes et sans espoir sa mère qui l’accompagne.

La performance de Gabriel Sara ajoute aussi à la qualité du film. Le regard tendre et compatissant de l’acteur ajoute une touche de réalisme au long métrage. Ses yeux doux, sa voix calme et son attitude apaisante lorsqu’il annonce à Benjamin le peu de temps qu’il lui reste à vivre témoignent en outre des qualités interpersonnelles nécessaires au métier de cancérologue.

De son vivant est également empreint d’une esthétique qui nous accompagne habilement vers la mort qui attend Benjamin. L’éclairage qui s’assombrit au long du film sert bien ce propos émouvant. Les nombreux plans rapprochés constituent un choix tout aussi judicieux d’Emmanuelle Bercot, qui par ceux-ci met en valeur le travail de ses acteurs. L’œuvre est aussi finement élaborée sur le plan musical, grâce aux compositions d’Éric Neveux qui enveloppent le film et autorisent le spectateur à s’abandonner aux états d’âme de Benjamin.

De la méduse au nuage

Pour les adeptes des petits détails, le film est, au surplus, truffé de petits éléments symboliques qui ajoutent à sa richesse. Ceux-ci font souvent écho à l’étape à laquelle se trouve Benjamin dans son développement psychologique. Les cravates que porte le docteur Sara en sont un exemple intéressant. Elles contiennent des symboles qui, en mon sens, sont au diapason avec l’état psychologique du protagoniste. Lors de sa deuxième rencontre avec Benjamin, le docteur porte une cravate tapissée de méduses, le symbole d’un équilibre rompu alors qu’à sa dernière visite, elle est ornée de nuages, une allusion à la transformation et au sentiment de légèreté.

Ces quatre dernières saisons de la vie de Benjamin, teintées du talent d’Emmanuelle Bercot, sauront transporter l’auditoire dans ce cheminement vers la mort qui donne une perspective nouvelle sur la vie.