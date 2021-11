Cinémania – Boîte noire ou la quête obsessionnelle de la vérité

Thriller au rythme effréné, Boîte noire raconte l’enquête suivant un écrasement aérien sans précédent et les intrications mortelles des instances impliquées dans cet incident.

Dirigé par Yann Gozlan, Boîte noire met en vedette Pierre Niney (Mathieu Vasseur, le protagoniste principal), Lou de Laâge (Noémie Vasseur, la conjointe de Mathieu) et André Dussollier (Philippe Rénier, le patron de Mathieu). Recalé comme pilote en raison de sa vision médiocre, Mathieu s’est tourné vers des études en acoustique. Il excelle maintenant comme technicien au B.E.A. (Bureau d’enquêtes et d’analyses), l’organisme chargé d’enquêter sur les accidents aériens dans l’aviation civile française.

Grâce à son ouïe exceptionnelle, ses capacités d’analyse et, disons-le, son penchant un brin obsessionnel, Mathieu résout efficacement les mystères que contiennent les boîtes noires lors d’incidents aériens en retranscrivant religieusement ce qu’il entend.

Puis survient un grave accident durant un vol Dubaï-Paris. Plus de 300 personnes périssent dans les Alpes à la suite de l’écrasement de l’Atrian-800, un tout nouveau long courrier de la compagnie European Airlines. S’agit-il d’une erreur humaine, d’une défaillance technique, d’un acte terroriste ?

Suite à la disparition de l’employé du B.E.A. pressenti pour diriger l’enquête, Mathieu est nommé enquêteur en chef. Quasi élevé au rôle de héros après avoir trouvé la raison de l’écrasement, Mathieu réalise progressivement que sa première hypothèse ne tient plus la route. Il en informe son patron qui subit de part et d’autre des pressions pour finaliser ce dossier dans lequel interviennent différentes parties prenantes politiques et économiques.

Tenace, Mathieu veut faire la lumière sur cet incident après une série de découvertes sur lesquelles il décide d’enquêter personnellement. Tout d’abord épaulé par une journaliste, Mathieu se retrouve finalement seul devant une énigme qui le ronge de plus en plus. Le jeune technicien du B.E.A. finit par suspecter tout le monde, y compris son ambitieuse conjointe qui travaille elle aussi dans le milieu aéronautique, plus précisément pour le transporteur qui a lancé l’Atrian-800. Même Rénier met Mathieu sur la touche, réalisant qu’il s’est laissé dépasser par cette enquête. Plus personne ne le croit. Ses proches et ses collègues considèrent qu’il a totalement perdu la raison avec ses théories complotistes. Quel sera le dénouement de cette histoire qui entraîne Mathieu dans un tourbillon de plus en plus dangereux ?

Divertissement de haut niveau

Boîte noire tient le spectateur en haleine du début à la fin. Son ambiance sonore enveloppante, son rythme à la fois anxiogène et effervescent ainsi que les prises de vue dignes des thrillers américains à grands budgets contribuent à l’aspect hautement divertissant de ce film.

Le long métrage comporte certes quelques incohérences et quelques inégalités au niveau du jeu des acteurs. Dussollier est solide comme toujours, Niney est authentique tandis que de Laâge un peu chancelante. Et après un suspense aussi captivant pendant plus de deux heures, la fin laisse un peu de glace.

***

Boîte noire

France | 129 minutes | 2021