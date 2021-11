Très forte hausse de la production de combustibles fossiles au Canada

L’industrie pétrolière et gazière n’a pas attendu la fin des mesures sanitaires et de la pandémie pour connaître son propre retour à la croissance: au moment où le Canada continue de négocier un accord climatique en Écosse, dans le cadre de la COP26, les raffineurs canadiens, eux, ont engrangé des hausses de production de pétrole et de gaz de 14,5 % et 11,2 %, respectivement, comparativement à l’an dernier.

Selon des données de Statistique Canada, la hausse totale de la production d’énergie primaire – soit les ressources énergétiques brutes, non transformées, comme le pétrole brut et le gaz naturel, qui peuvent ensuite être raffinés – a bondi de 11,8%, en août dernier, comparativement à un an plus tôt, en 2020.

Quant à la production d’énergie secondaire, elle a progressé de 15,5% en un an, « sous l’effet de l’augmentation de la production des raffineries », précise l’agence fédérale.

Outre la production, le Canada a aussi accru ses exportations d’énergie par rapport à août 2020, lorsque le pays se relevait à peine de la première vague de contamination de la COVID-19, qui a eu un impact majeure sur les déplacements et la demande en matière d’énergie au pays. Ainsi, « les exportations totales de produits énergétiques se sont accrues de 11,0 % d’une année à l’autre, en raison des volumes plus élevés de gaz naturel (+12,9 %) et de pétrole brut (+9,3 %) exportés principalement vers les États-Unis », lit-on encore dans la note d’information.

Les importations d’énergie, elles, ont bondi de 27,1% sur un an, largement en raison de la forte hausse de la demande en pétrole brut et en produits pétroliers raffinés.

Les sables bitumineux toujours plus exploités

Dans les Prairies, les sables bitumineux sont responsables d’une bonne partie de cette hausse de production de pétrole; la région a ainsi enregistré une hausse de 14,3 % de sa production en un an, pour atteindre 23,4 millions de mètres cubes.

Cette augmentation, écrit Statistique Canada, « est directement liée aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la production de pétrole brut en août 2020, ainsi qu’à la reprise soutenue de la demande mondiale et à la hausse marquée des prix du pétrole brut et des autres produits pétroliers en 2021″.

De leur côté, les exportations de produits pétroliers provenant des sables bitumineux a augmenté de 9,2 % durant la même période.