Non, une étude ne prouve pas l’histoire biblique de Sodome

Selon l’Ancien Testament, Dieu aurait détruit les villes de Sodome et Gomorrhe dans un déluge de feu, pour punir les habitants de leurs péchés. Des chercheurs américains prétendent avoir démontré que le récit serait basé sur la chute d’une météorite ou d’une comète. Mais il y a un écart entre une spéculation et une preuve, constate le Détecteur de rumeurs.

Ce qui est vrai: une étude parue le 20 septembre affirme qu’une météorite ou une comète, de taille comparable à l’objet qui est tombé en Sibérie en 1908, serait responsable, il y a 3650 ans, de la destruction d’une ville appelée Tall el-Hammam, au Moyen-Orient. Mais surtout, prétendent les auteurs, cet impact aurait suffisamment frappé l’imagination des gens de l’époque, pour inspirer le récit biblique de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe: « Nous considérons aussi que les détails rapportés dans la Genèse correspondent adéquatement (a reasonable match) avec les détails connus d’un impact cosmique. »

Ce qui est incertain: Selon les différents experts qui sont intervenus depuis le 20 septembre, les analyses chimiques proposées dans cette étude, qui portent sur quelques fragments d’ossements humains, de même que les modélisations informatiques de cet hypothétique impact, sont insuffisantes pour démontrer qu’une météorite ou une comète a vraiment détruit cette ville. Il y a trop peu d’ossements, et ils sont dispersés d’une façon qui pourrait être expliquée par des causes plus banales.

Il faut d’ailleurs savoir que, jusqu’ici, l’archéologie n’a jamais établi que Tall-el-Hammam avait été détruite: le consensus est juste qu’elle a été abandonnée à différentes époques.

Ce qui est faux: Cette étude on n’a pas « prouvé » ce récit biblique. Les auteurs font plutôt un amalgame, en avançant que l’impact aurait inspiré le récit de Sodome.