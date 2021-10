Le charme tranquille de Sable

Bien que son mélange d’exploration et de résolution de puzzles ait déjà été vu ailleurs, Sable est un jeu unique, notamment grâce à ses époustouflants visuels fortement influencés par le travail du maître français de la bande dessinée, Moebius.

Sable est un jeu portant sur les rites, et le passage à l’âge adulte. L’héroïne que l’on incarne, une jeune fille nommée Sable, vient d’atteindre l’adolescence, ce qui signifie qu’il est temps pour elle de quitter son campement d’Ibex et de partir à la découverte du vaste monde qui l’entoure. Avant d’entreprendre son périple, elle doit tout d’abord se rendre au temple et compléter une cérémonie afin d’activer une bulle énergétique lui accordant le pouvoir de planer. Il lui faut ensuite acquérir différentes pièces mécaniques utilisées dans la fabrication de son aéroglisseur, un engin lui permettant de parcourir plus rapidement les vastes étendues du désert. Une fois ces deux tâches accomplies, son chemin se sépare, pour un temps, de celui de son clan de nomades, qu’elle retrouvera plus tard lorsque, après avoir rencontré toutes sortes de gens et s’être acquittée d’une série de missions, elle aura enfin trouvé sa vocation.

Avec un voyage initiatique et poétique à travers le désert évoquant Journey et un monde ouvert qui possède plusieurs similarités avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild (même si on n’y retrouve pas de combats), Sable est un jeu calme, presque zen, qui est entièrement dépourvu de violence et dont l’expérience est principalement axée sur l’exploration et la résolution de puzzles environnementaux. Le titre ne prend pas le joueur par la main, et invite à découvrir par soi-même les différents campements où les habitants nous confient des quêtes, et les secrets derrière les monuments anciens ou les vaisseaux spatiaux abandonnés sur la planète Middens. Les missions s’accomplissent dans l’ordre que l’on souhaite, et en appuyant sur le bouton pressoir gauche de la manette, on fait apparaître un compas indiquant la direction de celle qui est active, ainsi que la position de son aéroglisseur.

Les quêtes dans Sable consistent souvent à réactiver des machines antiques dont tous semblent avoir oublié le fonctionnement. Misant sur la verticalité, les puzzles environnementaux que l’on doit résoudre prennent place en hauteur. Pour compliquer un peu les choses, notre jauge de vitalité détermine la distance à laquelle on peut grimper avant de s’essouffler. Heureusement, en récoltant des œufs de Chums (une sympathique créature serpentine) et en les ramenant à leur mère, cette dernière nous récompense d’une larme magique qui augmente notre vitalité, nous laissant grimper de plus en plus haut à mesure que l’histoire progresse. On peut siffler son véhicule pour qu’il vienne à nous, ce qui est pratique, même si ça lui prend parfois plusieurs minutes avant d’arriver lorsqu’il est stationné à bonne distance. Le voyage rapide est également possible entre les endroits déjà découverts.

Après avoir terminé une quête, on se voit récompensé par un badge. Plusieurs catégories sont disponibles dans le jeu (scarabée, cartographe, garde, machiniste, ferrailleur, artiste, etc.). Il faut en obtenir trois de la même sorte pour les échanger contre le masque de la profession correspondante. On peut en récolter plusieurs et les essayer tour à tour avant de décider lequel on portera pour le restant de ses jours. Lors de nos voyages, on déniche également différentes tenues, dont la fonction est principalement esthétique, ainsi que diverses pièces mécaniques (ailes, moteur, devanture et teintures) servant à améliorer l’accélération, la vitesse, la maniabilité ou le look de notre aéroglisseur. Bien que vaste, la carte compte de grands espaces vides, mais il est agréable de se promener dans le désert à bord de son véhicule, qui soulève de majestueux nuages de sable sur son passage.

Là ou Sable se distingue, c’est par ses rendus en cel-shading et ses graphiques magnifiques, inspirés par le style visuel du dessinateur français Jean Giraud, alias Moebius, ce qui donne l’impression de jouer un dessin animé interactif. Avec ses squelettes géants parsemant le désert, ses vaisseaux de science-fiction délabrés et ses appareils à mi-chemin entre antiquité et futurisme, l’univers que l’on explore peu à peu possède un côté magique, presque mystique, et s’accompagne d’une trame sonore relaxante qui vient appuyer l’ambiance unique du titre. Il n’y a pas de HUD à l’écran, ce qui renforce encore le sentiment d’immersion. Vives et lumineuses le jour, les couleurs se limitent à une ou deux teintes pastel la nuit. La caméra se place parfois dans des angles bizarres et le jeu compte quelques bogues, ce qui n’est pas étonnant pour un titre indépendant, mais rien qui ne vienne nuire au plaisir général que procure l’expérience.

S’il n’est pas le meilleur jeu de 2021, Sable est assurément le plus beau. Il s’agit d’un titre que je recommande fortement, et comme il est disponible gratuitement sur le Gamepass de Microsoft, les membres de ce service ne risquent rien à le télécharger, sinon d’être séduit par cette expérience magnifique et empreinte de sérénité.

8/10

Sable

Développeur : Shedworks

Éditeur : Raw Fury

Plateformes : Mac OS, Playstation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur Xbox Series X)