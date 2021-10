Entretiens journalistiques #61: Gabrielle Brassard-Lecours et l’aventure Pivot

Il y a d’abord eu Ricochet, un média web qui se voulait résolument progressiste. Et sept ans plus tard, l’entreprise s’allie à Majeur et Press Progress pour former Pivot, une nouvelle entité qui entre autres publier des actualités sur une base quotidienne, en plus de s’intéresser plus spécifiquement à l’environnement.

Pour le 61e épisode du podcast Entretiens journalistiques, Gabrielle Brassard-Lecours, cofondatrice de Ricochet et maintenant présidente du conseil d’administration de Pivot, explique les raisons derrière ce changement, en plus de faire le bilan de son passage au sein de Ricochet.

