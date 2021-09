Non, l’autruche ne se cache pas la tête dans le sable lorsqu’elle a peur

Si l’on se fie à l’expression consacrée, « se cacher la tête dans le sable » signifie que, à l’instar des autruches, on évite de voir le problème qui approche. Cette expression est-elle basée sur des faits? Le Détecteur de rumeurs a vérifié.

L’origine de la rumeur

Les expressions associées à l’autruche ne datent pas d’hier. Dans la 8e édition du Dictionnaire de l’Académie française, parue en 1935, on trouve la première mention de l’expression « pratiquer la politique de l’autruche ».

Par ailleurs, dans son journal intime publié en 1882, l’écrivain et philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel écrivait déjà « tu caches ta tête comme l’autruche… » En anglais, l’expression « hide one’s head in the sand » aurait été utilisée pour faire référence à des comportements humains dès le début des années 1600, selon The American Heritage Dictionary of Idioms.

Il faut cependant remonter jusqu’à l’Antiquité pour trouver l’origine de cette rumeur. Ce serait en effet Pline l’Ancien, un auteur et naturaliste du 1er siècle, qui aurait décrit ce comportement étrange des autruches. « Leur stupidité n’est pas moins singulière: elles s’imaginent, avec un corps si grand, que lorsqu’elles ont caché leur tête dans les broussailles, on ne les voit plus. »

Les faits

Selon le biologiste Charles Deeming, auteur d’un livre de référence sur cet oiseau paru en 1999, l’idée que les autruches enfouissent leur tête n’est basée sur aucun fait. Cependant, certaines habitudes de l’oiseau pourraient avoir trompé Pline dans ses observations.

Par exemple, selon une recension des articles scientifiques, les autruches sont des oiseaux qui se nourrissent d’herbe. Comme tous les oiseaux, elles mangent aussi des roches et du sable, ce qui les aiderait à broyer la nourriture dans leur système digestif, expliquent des spécialistes roumains. Par conséquent, lorsqu’elle se nourrit, en dépit de sa grande taille qui pourrait lui permettre d’atteindre des branches basses, l’autruche se tient la tête près du sol. C’est aussi le cas la nuit, quand elle s’assoit pour se reposer.

Par ailleurs, lors de l’accouplement, cet oiseau peut en approcher un autre dans une position de soumission, avec la tête inclinée vers le bas. De plus, le mâle creuse le nid à même le sol. Enfin, la femelle insère la tête dans ce trou lorsqu’elle s’occupe des œufs.

Bref, lorsqu’elle se nourrit, se repose, s’accouple ou prend soin de ses œufs, l’autruche a la tête très près du sol, ce qui peut créer l’illusion qu’elle a la tête enfouie. Selon le site du Zoo de Granby, cette impression serait encore plus grande dans le désert, en raison de l’effet mirage.

Que font les autruches qui se sentent menacées?

Les autruches entendent très bien et ont une très bonne vision. Elles peuvent donc détecter de loin les prédateurs. Leur habileté à surveiller les dangers est toutefois réduite lorsqu’elles doivent baisser la tête pour manger. Elles vont d’ailleurs préférer le faire seulement en présence d’autres autruches.

De plus, lorsqu’une autruche est poursuivie, elle peut se sauver rapidement. Les observateurs ont noté qu’elle pouvait maintenir une vitesse de course de 50 km/h et atteindre parfois 65 km/h. Enfin, le mâle peut asséner de puissants coups de patte et ainsi, blesser la plupart des ennemis. Selon le Zoo de San Diego, il pourrait même venir à bout d’un lion. L’animal n’a donc pas beaucoup de raisons d’avoir peur des prédateurs.

Et même quand l’autruche n’est pas en position de courir, elle peut s’écraser au sol et allonger le cou pour ne pas attirer l’attention. Puisqu’on ne voit alors que son corps, un humain pourrait croire qu’elle s’est caché la tête dans le sable.

Verdict

Illusion. Certains comportements de l’autruche peuvent donner l’impression qu’elle se met la tête dans le sable, mais dans les faits, lorsqu’elle est menacée, l’autruche a plutôt tendance à se sauver, ou même à attaquer.