Biden critiqué pour sa sortie d’Afghanistan, moins pour sa décision de cesser la guerre

La guerre est terminée en Afghanistan est terminée pour les États-Unis, après 20 ans, plusieurs milliers de milliards de dollars engloutis dans cette aventure militaire à l’autre bout du monde et plus de 2000 soldats tués. Et selon une récente enquête du Pew Research Center, la population du pays de l’Oncle Sam approuve la fin des hostilités. La gestion de l’évacuation de Kaboul par le président Joe Biden est cependant beaucoup moins appréciée.

Impossible de rater les spectaculaires images: des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui se pressent aux portes de l’aéroport de Kaboul, dans l’espoir de fuir le pays et l’avance en apparence inexorable des talibans, à la veille du désengagement américain. Ou encore ces centaines de personnes qui courent aux côtés d’un gigantesque avion-cargo; d’autres centaines de personnes, cette fois installées de façon précaire dans la soute de l’un de ces mastodontes d’acier. Sans oublier le pire: des points qui tombent à toute vitesse d’avions qui décollent… autant de personnes pour qui la peur des talibans était telle qu’ils ont préféré risquer leur vie – et l’on perdue – pour espérer refaire leur existence ailleurs, loin d’un pays rendu exsangue par des décennies de guerre.

Et pourtant, à travers tout cela, à travers le plus de 100 000 personnes évacuées avec succès de Kaboul par les Américains, sans compter les milliers d’autres transportées par les alliés, dont le Canada, à travers le terrible attentat terroriste qui a tué près d’une quinzaine de soldats américains et environ 200 civils, les Américains ont semblé trouver une certaine plénitude dans ce désengagement qui survient 20 ans, presque jour pour jour, après les attentats du 11 septembre, qui ont mené à la guerre contre le terrorisme et les équipées militaires en Afghanistan et, plus tard, en Irak.

Ainsi, selon l’enquête du Pew Research Center, 54% des Américains sondés jugent que la décision de quitter l’Afghanistan était la bonne, tandis que 42% estiment plutôt le contraire.

Mais entre le fait de prendre cette décision et l’appliquer, il y a un fossé qu’environ deux Américains sur trois ne sont pas prêts à franchir: 69% des personnes interrogées affirment que l’ensemble de la campagne afghane n’a pas permis à Washington d’atteindre ses objectifs. Fait à noter, cette enquête a été menée avant la fin de l’évacuation, qui s’est terminée au petit matin, le 31 août, heure de Kaboul.

Les objectifs en question ne sont pas non plus étayés dans le cadre du coup de sonde.

L’administration Biden n’est pas non plus épargnée lorsque vient le temps d’évaluer sa gestion de la situation afghane: à peine un peu plus du quart des répondants (26%) sont d’avis que le président démocrate a effectué un « excellent » travail; 29% disent que le travail a été bien fait, sans plus, et 42% croient qu’au contraire, le dossier afghan a été mal géré.

Même chez les démocrates, l’appui est faible: seulement 43% d’entre eux estiment que le président a bien agi dans cette affaire, contre à peine 7% chez les républicains. Ces derniers sont d’ailleurs 69% à penser que quitter l’Afghanistan, pourtant une décision du président Donald Trump, le prédécesseur de Joe Biden, était une mauvaise idée. Les démocrates, eux, appuient le désengagement à 70%.