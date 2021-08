Arion: une 41e saison qui promet

C’est le 16 août dernier qu’Arion Orchestre Baroque dévoilait la programmation de sa 41e saison. Il est heureux de voir que, malgré le départ de la plupart des membres fondateurs d’Arion, une certaine tradition se perpétue: celle d’une programmation très recherchée, parfois surprenante, mais toujours riche et équilibrée.

Par la présentation au public, entre autres, de nombreuses compositrices méconnues, d’œuvres rares et de solistes invités prestigieux, Arion a toujours su faire œuvre d’éducation tout en choyant nos oreilles et nos cœurs. La programmation de la saison 2021-2022 ne fait pas exception à la règle.

Mentionnons d’abord qu’en plus des cinq concerts donnés en la Salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Arion se produira aussi à la Grande Bibliothèque pour un programme destiné à la jeunesse et ironiquement intitulé La révolte des anciens. On y « parlera » d’importants changements qui sont survenus dans le monde de la musique européenne au tournant du XVIIe siècle, dont les débuts de l’opéra. Ce sera l’occasion pour le jeune auditoire d’en apprendre davantage sur les flûtes à bec, le violoncelle et le violon baroques, ainsi que sur la harpe triple.

Pour les concerts réguliers, c’est Mathieu Lussier qu’on retrouvera à la barre de l’orchestre le plus souvent. Mais on y retrouvera aussi avec plaisir, Boris Begelman, un émule d’Enrico Onofri. Parmi les collaborateurs d’Arion cette année, notons le Chœur et les solistes du Studio de musique ancienne de Montréal, et deux solistes que nous aurons plaisir à réentendre au sein d’Arion, le hautboïste Matthew Jennejohn et l’incroyable flûtiste Vincent Lauzer.

Voici comment se décline le programme pour la Salle Bourgie:

La chapelle du Roi-Soleil

19-20-21 novembre 2021

Mathieu Lussier – direction Arion Orchestre Baroque Chœur et solistes du Studio de musique ancienne de Montréal

Motets et musique instrumentale de Du Mont, Lully, Charpentier, Delalande et Clérambault

Bach : La lumière du grand Cantor

18-19 décembre 2021

Mathieu Lussier – direction

J.S. Bach : Cantates BWV 86, BWV 60, BWV 83 et BWV148

Vivaldi – Chiaroscuro

14-15-16 janvier 2022

Boris Begelman – direction et violon Matthew Jennejohn, hautbois Vincent Lauzer, flûte à bec

Vivaldi : Concertos pour violon, pour vents et pour cordes

Baroque au féminin

4-5-6 mars 2022

Franck-Emmanuel Comte – direction et clavecin Heather Newhouse, soprano Marie Nadeau-Tremblay, violon – Révélation Radio-Canada 2021-2022

Œuvres de Jacquet de la Guerre, Pinel, Mademoiselle Duval et Rameau

Les soupers du roy

29-30 avril, 1er mai 2022

Mathieu Lussier – direction

Œuvres de Delalande, Destouches, Colin de Blamont, Rameau et Francoeur

Pour compléter le tout, le 10 septembre prochain, Arion dévoilera également un projet plus grand que nature sous le mot d’ordre « Baroque ? Vous avez dit Baroque ? » – tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la musique baroque sans oser le demander. Pour le moment, on n’en sait pas plus…