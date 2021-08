GIEC: les quatre raisons derrière le langage plus robuste

En 1990, dans le tout premier rapport du GIEC, le langage était pourtant déjà assez fort, à ceci près qu’on reconnaissait qu’il restait une marge d’incertitude. « La détection sans équivoque de l’effet rehaussé des émissions de gaz à effet de serre n’est probablement pas pour la prochaine décennie ». En termes clairs: la culpabilité humaine n’est pas encore prouvée, mais on s’en approche. Et en 1995, dans le deuxième rapport du GIEC, on s’en approchait un peu plus: « l’ensemble des preuves suggère une influence humaine perceptible sur le climat planétaire ».

Pour le climatologue américain Ben Santer, qui a participé à chacun des six rapports depuis 1990, ce qui a entraîné progressivement cette évolution du langage, ce sont deux facteurs principaux:

Des observations des changements climatiques étalées sur une plus longue durée et de meilleure qualité . Depuis le sol ou l’orbite, à partir de la surface des océans ou de la haute ou de la basse atmosphère, diverses technologies fournissent des quantités gigantesques de données avec un luxe de détails qui aurait été jadis impensable: la quantité d’eau dans les nuages, les éclosions de plancton dans les océans, etc.

. Depuis le sol ou l’orbite, à partir de la surface des océans ou de la haute ou de la basse atmosphère, diverses technologies fournissent des quantités gigantesques de données avec un luxe de détails qui aurait été jadis impensable: la quantité d’eau dans les nuages, les éclosions de plancton dans les océans, etc. Le développement de meilleurs modèles informatiques des différents systèmes climatiques. Il n’en existait qu’une demi-douzaine en 1990, et ils étaient limités par les capacités des ordinateurs de l’époque. Ils ont, depuis, augmenté en puissance, en qualité et en précision, avec l’ajout de paramètres allant de la quantité de carbone absorbée et rejetée par les océans jusqu’à la chimie de l’atmosphère en passant par l’impact de la fonte d’une calotte glaciaire sur les courants océaniques. Chaque nouvel élément peut être mis en relation avec les autres pour essayer de jauger leurs rôles respectifs.

Et pourtant, malgré leurs limites à l’époque, les modèles climatiques ne frappaient pas si loin de la cible, comme l’avait démontré en 2019 une analyse comparant la réalité de 2017 avec les prédictions de 17 modèles de ce que serait la température planétaire moyenne sur la terre ferme. Certains de ces modèles dataient d’aussi loin que les années 1970, et leurs résultats étaient, pour la plupart, « très fiables pour prédire le réchauffement climatique plusieurs années après leur publication ».

Leur faiblesse, c’était leur incapacité à prédire d’autres paramètres que la température, ainsi que, dans certains cas, une marge d’incertitude trop grande. C’est cette marge d’incertitude qu’ont permis de réduire les progrès technologiques depuis.

Santer identifie deux autres facteurs, secondaires, mais liés aux deux premiers.