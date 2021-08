Bagels, le difficile parcours de Fanie Demeule

D’abord publié en ligne en format épistolaire, Bagels, un recueil de ce qui pourrait être décrit comme des extraits de journal intime, a maintenant droit à une version intégrale, le tout illustré par Amélie Dubois.

Récit tout à fait personnel, l’histoire de Bagels est donc celle d’une jeune Fanie Demeule, qui a souffert, comme bien d’autres adolescentes et jeunes femmes, malheureusement, d’un trouble alimentaire. Révulsée par la nourriture, elle se réfugie dans une sorte d’abnégation toxique qui non seulement lui fait perdre du poids de façon excessive, mais lui enlève aussi toute l’énergie dont elle aurait besoin pour fonctionner.

Et les bagels, dans tout cela? Une tradition familiale, alors que son père semblait éprouver un plaisir inégalé à effectuer un détour, en voiture, pour passer chez St-Viateur, histoire d’acheter quelques bagels bien chauds. Et s’il existe effectivement peu de plaisirs similaires à celui de sentir la pâte chaude et moelleuse sous ses dents, lors de la première bouchée d’un bagel tout juste sorti du four, pour Fanie, non seulement était-il impensable de manger des féculents, mais il y a fort à parier que de se permettre un tel moment de bonheur était impossible.

Impossible, oui, car la souffrance est bien sûr partie intégrante de ces troubles alimentaires. Vouloir contrôler son corps n’est pas chose facile, après tout.

Cela étant dit, autant sommes-nous en mesure de compatir avec l’autrice et d’apprécier le fait qu’elle semble aller mieux, maintenant, autant Bagels ne parvient pas à se démarquer en tant qu’oeuvre littéraire, et non pas uniquement en tant que témoignage personnel. Si l’on veut le critiquer selon ce second aspect, il y aura alors quelques choses à dire, mais si l’on s’en tient plus largement au premier aspect, celui d’un récit littéraire, force est de constater que ce sont malheureusement des péripéties déjà vues, déjà lues. Et autant, encore une fois, il est important de voir ce témoignage comme une autre preuve de l’importance de l’offre de soins en santé mentale aux adolescents, notamment, autant, hélas, le lecteur restera un peu sur sa faim… sans mauvais jeu de mots.

Bagels, de Fanie Demeule, illustré par Amélie Dubois. Publié aux éditions Hamac, 72 pages.