Devenez rusé comme un renard, avec Spirit of the North: Enhanced Edition

Les jeux vidéo permettent de se glisser dans la peau de soldats, de pilotes de course, de pirates, d’aventuriers de l’espace ou de survivants de l’apocalypse, mais à part Spirit of the North, quel autre titre nous laisse incarner un renard?

Inspiré du folklore nordique, Spirit of the North est un jeu unique, dans lequel on incarne un renard roux. Comme l’animal ne parle pas et que les seuls humains que l’on rencontre sont décédés, l’expérience ne contient aucun dialogue ou narration, mais au-delà des mots, son histoire se révèle peu à peu au fil de l’exploration. Ne prenant jamais le joueur par la main, le titre laisse le soin de découvrir par soi-même ce qu’il faut faire pour progresser. On commence l’aventure en Islande, au beau milieu d’un vaste territoire glacé, et l’on aperçoit une mystérieuse arabesque rouge flottant dans les airs, contrastant avec le bleu du ciel et le blanc de la neige. On se dirige donc en direction de cette anomalie céleste, ce qui nous entraînera sur les traces d’une ancienne civilisation, et des raisons ayant causé sa disparition.

En dehors de l’exploration en tant que telle, Spirit of the North repose principalement sur la résolution de puzzles environnementaux, qui consistent à enligner correctement les symboles affichés sur des stèles pour débloquer des passages obstrués, modifier le niveau de l’eau afin de révéler des ouvertures cachées, ou activer des geysers pour atteindre des zones plus élevées et progresser d’une région à l’autre. Simples d’approche, les casse-têtes deviennent cependant de plus en plus compliqués, fournissant un bon niveau de défi. On trouve aussi des bâtons de shamans cachés ici et là, qu’on peut saisir dans sa gueule et transporter pour les réunir avec les dépouilles des sorciers morts à qui ils appartiennent, ce qui a pour effet de libérer leurs âmes de leurs enveloppes charnelles.

Spirit of the North inclut une légère touche mystique. Tôt dans le jeu, notre animal se voit accompagné par le spectre d’un renard, qui se manifeste sous la forme d’une luciole nous indiquant le chemin à suivre et les objets avec lesquels on peut interagir. Des fleurs bleues poussent un peu partout, et quand on jappe au-dessus de celles-ci, on se remplit d’une énergie lumineuse, que l’on peut transmettre à des murailles anciennes ou divers mécanismes pour leur redonner vie. Cette énergie alimente aussi les habiletés surnaturelles du renard, parmi lesquelles une forme immatérielle nous laissant passer à travers certains obstacles, ou un saut surpuissant permettant de franchir de plus grandes distances. En la libérant, on peut aussi purifier la corruption régnant dans certains endroits.

Tirant profit de la puissance graphique des consoles de nouvelle génération, la plus grande force de Spirit of the North: Enhanced Edition se situe du côté de sa présentation et de ses environnements, magnifiquement rendus. Il n’y a pas de barre de vie ou de mini-carte affichée à l’écran, seulement notre personnage et les paysages somptueux, ce qui renforce beaucoup l’immersion procurée par le titre. La neige est soulevée par nos pas ou le souffle du vent, et les animations de l’animal sont particulièrement réussies. Ce dernier secoue son poil chaque fois qu’il sort de l’eau, et de mystérieux hiéroglyphes lumineux recouvrent son corps quand il est rempli d’énergie. Les décors glacés et austères du début cèdent rapidement la place à des environnements plus chaleureux, remplis de gazon et de fleurs, et la trame sonore, composée de piano et de cordes, accompagne à merveille l’ambiance du jeu.

Dans la lignée de Journey, Spirit of the North est une expérience méditative et relaxante, dénuée d’ennemis ou de violence, qui conviendra à tous ceux et celles qui aiment la nature, et les grands espaces.

7.5/10

Spirit of the North: Enhanced Edition

Développeur : Infuse Studios

Éditeur : Merge Games

Plateformes : Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Windows, Xbox Series S/X (testé sur Xbox Series X)

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement)