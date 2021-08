Les photos, plus que des images

Lorsque l’image d’une personne apparaît dans une photo, cet individu est perçu comme étant moins réel et ayant « moins d’esprit », selon une nouvelle étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences.

« Les images font partie de la culture humaine depuis des milliers d’années. L’idée que nous puissions découvrir quelque chose de nouveau à leur propos est vraiment excitante », affirme le Dr Alan Kingstone, professeur en psychologie de l’Université de Colombie-Britannique et principal auteur de l’étude.

« Nous avons constaté que les images contiennent des niveaux d’esprit et de conscience. »

Au dire du Dr Kingstone, c’est la première fois où ces diverses couches sont détectées.

« Par exemple, imaginez que vous vous tenez près d’une affiche de votre visage, et que quelqu’un prend votre photo. La nouvelle image contient deux fois votre visage », avance le professeur. « Les deux visages sont deux régions différentes d’une même photo, mais les gens perçoivent la photo comprise dans l’affiche comme étant plus éloignée de la réalité et ayant moins la capacité de ressentir des sentiments ou de prévoir des gestes. »

Ces conclusions sont surprenantes, lit-on dans l’étude, puisque si les gens peuvent clairement différencier une véritable personne d’images d’individus dans la vie de tous les jours, il semble que cette distinction s’applique également à l’intérieur d’une image.

« Nous avons aussi constaté que les gens accorderont moins d’attention et de considération à une personne se trouvant dans une image », affirme le coauteur de l’étude, le Dr Rob Jenkins, un psychologue spécialisé en cognition de l’Université de York, en Angleterre. « Dans le cadre de nos expériences, les participants donnaient les plus petits montants d’argent à une personne se retrouvant sous forme de photo dans une autre photographie. »

Au dire des scientifiques, les conclusions des travaux ont des impacts dans le domaine des communications numériques, qui sont devenues encore plus répandues en raison de la pandémie de COVID-19.

« Il existe un grand nombre de situations professionnelles qui impliquent des photos de gens. Lorsque ces activités ont été transférées en ligne, ces photos représentent un niveau de distanciation supplémentaire par rapport à la réalité », soutient le Dr Jenkins.

« Par exemple, durant un procès virtuel, un juge pourrait voir des photos de la victime en vidéo. Nos conclusions portent à croire que le juge aurait moins tendance à considérer la victime comme réelle et bien présente, ce qui pourrait avoir une influence sur le reste de l’affaire. »

Le Dr Kingstone ajoute que des problèmes similaires peuvent survenir en santé et en éducation. « Lors de futurs travaux, il sera important de voir si cet effet peut être réduit dans des environnements plus immersifs, comme en réalité virtuelle. »

Au dire des chercheurs, tout cela s’explique par le fait que la « perception de l’esprit » sous-tend souvent le jugement moral; lorsque l’esprit d’une personne est considéré comme inférieur, cette personne sera elle aussi jugée de la même façon.