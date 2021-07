Les chiens peuvent savoir quand vous mentez

Une équipe de chercheurs de l’Université de Vienne a découvert que les chiens peuvent parfois comprendre lorsque les humains leur mentent. Dans une étude publiée dans Proceedings of the Royal Society B, le groupe décrit des expériences menées avec des centaines de chiens, et ce qu’ils ont appris à propos de leur capacité à détecter les mensonges chez des inconnus.

Cela fait bien longtemps que les humains, et plus particulièrement les adultes, évaluent l’état mental d’autres personnes. Les gens déterminent par exemple, en fonction de divers indices, si leurs interlocuteurs sont dignes de confiance. Dans le cadre de ces nouvelles démarches, les chercheurs ont voulu savoir si cela était aussi vrai chez les chiens. Pour en avoir le coeur net, ils ont mené des expériences simples avec 260 chiens appartenant à plusieurs races.

Dans le cadre de ces tests, tous les chiens ont été dressés pour suivre les conseils d’un humain inconnu pour choisir, parmi deux bols, celui qui contenait une gâterie cachée. En suivant ces conseils, ils recevaient ladite gâterie. Puis, les chercheurs ont mélangé les choses. Ils ont permis aux chiens d’observer alors qu’un autre humain inconnu a fait passer la gâterie d’un bol à l’autre, le tout sous le regard d’un deuxième inconnu. Dans certains cas, le deuxième humain n’était pas présent.

Les scientifiques ont ensuite mené les mêmes expériences avec les chiens et la deuxième personne présente lors du transfert de la gâterie pour déterminer si les chiens continueraient de suivre les conseils.

Les chercheurs ont constaté que les chiens ignoraient les conseils des humains si la personne n’avait pas été présente lorsque les bols ont été intervertis – ils savaient que l’humain n’avait aucune idée de quel bol contenait la gâterie.

De façon plus importante encore, la moitié des chiens a ignoré les conseils des humains lorsqu’ils savaient, après l’avoir observé, que l’humain pointait vers le mauvais bol – une preuve indiquant que les chiens étaient au fait que les humains leur mentait.

Par ailleurs, les scientifiques ont noté que les mêmes expériences avaient été menées par d’autres chercheurs avec des enfants de moins de cinq ans, des macaques et des chimpanzés. Dans le cadre de ces tests, les enfants et les autres animaux étaient beaucoup plus portés que les chiens à suivre les conseils des menteurs par rapport à ce qu’ils savaient être la vérité. Cela porte à croire que les chiens font moins confiance aux humains inconnus qui donnent des conseils.