La musique en ligne, un marché de 20 milliards

Si les ventes de musique sont en baisse, notamment au Québec, l’écoute en ligne, elle, a le vent dans les voiles. À un tel point, en fait, que les revenus de ce secteur de l’industrie musicale devraient dépasser les 20 milliards de dollars américains cette année, selon l’entreprise TradingPlatforms.

Dans une note d’information publiée un peu plus tôt cette semaine, il est aussi indiqué que d’ici 2025, on comptera quelque 900 millions d’internautes qui se tournent vers Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal et les autres pour assouvir leur passion de mélomanes.

Le document précise par ailleurs qu’outre le côté facile d’utilisation pour les auditeurs, qui ont fait bondir les revenus de ces services de près de 30%, l’an dernier, en raison de la pandémie, plusieurs artistes considèrent que ces plateformes représentent une méthode efficace pour lutter contre le piratage.

Pour l’année 2021, d’ailleurs, la croissance prévue est de 16,7%, environ, ce qui pousserait les revenus à 23 milliards et des poussières. En fait, pour la période allant de 2021 à 2025, la croissance annuelle des revenus tournerait autour de 9,7%, avec des entrées d’argent d’environ 33,4 milliards en 2025.

C’est cette même année que le nombre d’utilisateurs de ces plateformes atteindrait – et dépasserait – les 900 millions de personnes, avec un peu plus de 906 millions d’internautes se tournant vers ces services. Ainsi, près de 12 % de la planète aurait recours aux plateformes musicales à cette date.

Au dire de Rex Pascual, l’auteur de la note d’information de TradingPlatforms, « malgré le fait que des services comme Spotify et Apple Music sont des noms bien connus du public dans des marchés développés comme les États-Unis et le Royaume-Uni, il y a encore plusieurs opportunités en ce qui concerne l’industrie de la musique en ligne. En 2021, le taux de pénétration mondiale est encore sous la barre des 10%, ce qui démontre que le marché n’est pas encore saturé ».

Ces revenus ne se transposent cependant pas nécessairement en salaires mirobolants pour les artistes. Un article publié en 2020 par RollingStone Magazine indique qu’outre les 10% des artistes les plus populaires (et donc les mieux payés), les 2,96 millions d’artistes inscrits sur Spotify avaient reçu un total de 107 millions en royautés pour le deuxième trimestre de cette année-là. Cela équivaut à 36$ US par artiste, par trimestre, ou encore à peine 12$ par mois.

Pour les artistes les plus populaires, cependant, soit 43 000 personnes ou groupes, les royautés ont atteint 963 millions durant la même période, ou encore 22 395 $ par artiste, par trimestre.