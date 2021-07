Animal en ouverture du 12e festival Montréal complètement cirque

Après un an d’interruption, comme il est bon de retrouver physiquement la scène de la Tohu, son décor, son public, ses artistes, son ambiance festive et bon enfant…

Le festival Montréal complètement cirque s’est ouvert le 8 juillet avec la présentation d’un spectacle « fermier », dans le décor d’une grange, d’un poulailler, d’un champ avec tracteur et travaux agricoles. Et bien sûr avec son lot d’acrobates, d’équilibristes, de jongleurs et de musiciens dans une ambiance folklorique de terroir plus ou moins québécois.

Le cirque Alfonse est composé des membres d’une famille et de quelques amis, tous originaires de Saint-Alphonse-Rodriguez, dans Lanaudière.

Autour du patriarche, un homme aux cheveux blancs, mais toujours capable de bien des prouesses physiques, huit artistes proposent des numéros de danse, de claquettes, d’équilibre en tout genre sur le genre d’objets que l’on trouve traditionnellement dans une ferme (roue de tracteur, grosses bouteilles en aluminium contenant le lait après la traite…).

Certains animaux s’ajoutent au décor et aux numéros, des canards ou des poulets avec lesquels on jongle, des abeilles qui se transforment en toupies, un chien de ferme, quelques cochons et une vache un peu folle.

Le tout se déroule sur fond de musique interprétée sur scène avec de très nombreux instruments allant du clavier au banjo, en passant par le saxo, la trompette, la guitare électrique, la flute traversière et j’en passe.

Les paroles des chansons, souvent facétieuses, évoquent aussi l’ambiance agricole. Le tout a le pouvoir de dépayser le public de la ville en le faisant voyager ainsi à la campagne.

On imagine bien quelque chose de la vie paysanne qui se déroule en vase clos et qui alterne joyeusement les travaux dans les champs ou autour du soin des animaux, et les moments de loisirs collectifs avec ses jeux, ses facéties, sa musique, ses acrobaties et autres prouesses circassiennes.

Ce spectacle, Animal, n’est que la mise en bouche d’un vaste festival qui propose cette année de nouveau non seulement des spectacles en salle, mais aussi des animations de rue. Jusqu’au 18 juillet, une vaste programmation est offerte dans des salles closes, également en extérieur sur la rue Saint-Denis et dans d’autres quartiers de Montréal.

Cela fait beaucoup du bien de renouer avec les festivals de l’été et particulièrement avec Montréal complètement cirque et ses artistes talentueux.

Le festival Montréal Complètement cirque a lieu du 8 au 18 juillet 2021.