Des boîtes entièrement québécoises pour savourer les plaisirs d’ici

Depuis quelques années, on voit apparaître des ensembles « découverte » ou de dégustation qui font la part belle à des produits d’ici et d’ailleurs. Avec ses boîtes entièrement québécoises, l’entrepreneure Marilyn Préfontaine combine ce désir d’exploration et l’opportunité d’en apprendre davantage sur des régions parfois méconnues de la province.

En fait, le terme méconnu est peut-être légèrement fautif. Faut-il plutôt parler de coins moins connus? À preuve, cette boîte que ce journaliste a pu « tester » provenait de Lévis, un lieu généralement éclipsé par sa voisine, Québec, mais où l’on fabrique et transforme plusieurs produits alimentaires de grande qualité, notamment un café goûteux et délicat.

« Cela fait 10 ans que je suis à la rédaction à la pige, et souvent je faisais de belles découvertes, mais je ne pouvais pas toujours en parler », confie Mme Préfontaine au bout du fil.

« J’avais envie de pouvoir partager ça, ces découvertes-là, et je me rendais aussi compte que les gens autour de moi ne connaissaient pas du tout les produits québécois. Et donc, bien avant la pandémie, je cherchais à encourager l’achat local, et je n’en revenais pas que les gens connaissent peu les produits d’ici. Même chose en ce qui concerne les régions, les destinations touristiques: les gens sont habitués d’aller ailleurs, et même géographiquement, les gens ne peuvent pas toujours positionner les régions du Québec. L’idée des boîtes est venue là: faire découvrir à la fois les régions et les produits. De faire redécouvrir le Québec aux Québécois, en fait. »

Si Mme Préfontaine, elle-même originaire de la région de Québec, a commencé par se tourner vers les détaillants des environs, elle indique avoir également « fait beaucoup de découvertes » dans le cadre de ses recherches pour trouver des produits intéressants à mettre de l’avant. Chaque boîte contient d’ailleurs non seulement les aliments en question, mais aussi des feuillets publicitaires et autres documents explicatifs. Après tout, il s’agit non seulement de présenter des aliments bons à consommer, mais aussi promouvoir les producteurs locaux.

Marilyn Préfontaine a cependant dû surmonter plusieurs obstacles lors de la mise en place de son concept. Il a ainsi fallu convaincre les détaillants d’offrir parfois leurs produits à un prix plus faible, histoire que les consommateurs, eux aussi, puissent commander leurs boîtes à coût « raisonnable ».

Offertes sur une base mensuelle, ces boîtes se vendent entre 39 et 45$ l’unité.

« Le but est de faire découvrir, puis faire adopter les produits », indique encore Mme Préfontaine.

L’idée a certainement conquis les curieux: en date de rédaction de cet article, quelques boîtes du mois de septembre étaient encore disponibles, mais toutes les autres avaient déjà trouvé preneur.

L’entrepreneure est pour l’instant limitée à environ 150 boîtes par mois. « Pour l’instant, c’est une entreprise individuelle… en ce moment, j’ai de l’aide de la famille. On en fait un événement », lance-t-elle en riant.

« C’est sûr que nous voulons augmenter, mais nous n’atteindrons jamais les 1000 boîtes mensuelles, comme d’autres concurrents », poursuit Mme Préfontaine, en évoquant notamment la capacité de production des fournisseurs québécois. L’une des options, dit-elle, serait d’offrir des contenus différents pour maximiser l’offre en produits québécois.