On couche ensemble, le récit poético-érotique

Francis et Alice couchent ensemble. La prémisse est assez simple, mais dans ce court roman publié aux éditions Hamac, les auteurs Francis Juteau et Alice Lacroix parviennent à mélanger la vie quotidienne et le désir de façon si efficace que l’on parvient heureusement à se rappeler qu’au-delà de la routine, il y a deux êtres, deux corps, deux envies.

Il y a la porno, et il y a la vraie vie. Et c’est probablement là où On couche ensemble se démarque le mieux: car s’il peut y avoir de la porno dans la vraie vie, le véritable désir, cette envie lancinante, ce besoin que l’on ressent dans les tripes, tout cela ne peut jamais se limiter à l’apparition d’un sexe en érection, d’une paire de seins (refaits ou non), ou d’un scénario abracadabrant. Dieu merci, d’ailleurs.

Non, le véritable désir, l’érotisme pur et dur, se retrouve bien souvent dans un geste anodin, une caresse qui mène à autre chose, un regard appuyé…

Et ce désir, c’est aussi le fait d’avoir des sentiments pour l’autre: les auteurs n’hésitent aucunement à parler de leur amour, de leur tendresse l’un envers l’autre. Une relation est après tout bien souvent plus complète si elle va au-delà de la « simple » partie de jambes en l’air.

Écrits dans un style direct, ces courts moments d’amour et d’érotisme sont entrecoupés de poèmes tout aussi terre à terre, qu’on lira, sourire en coin. Qui pourrait se targuer d’écrire un message plus efficace, après tout, que quelque chose se rapprochant de ces quelques phrases: « En attendant d’avoir un permis / Je me pratique en me parquant / Dans ta face »?

C’est court, c’est coquin, c’est doux, c’est charnel, c’est romantique… On couche ensemble est cette douce chaleur qui se répand dans nos extrémités tout juste avant que les souffles ne se raccourcissent, que les battements cardiaques ne s’accélèrent, et que les esprits ne s’enfièvrent trop.

On couche ensemble, de Francis Juteau et Alice Lacroix, publié aux éditions Hamac, 125 pages.