Affaire Raoult: la science ne peut pas se régler au tribunal

Le 29 avril, l’avocat représentant Didier Raoult et son collègue de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, Eric Chabrière, déposait une plainte pour « harcèlement » contre la microbiologiste américaine Elisabeth Bik. Celle qui s’est construit ces dernières années une réputation de chien de garde de l’intégrité scientifique, a été depuis mars 2020 l’une des critiques les plus tenaces des recherches approximatives de Raoult sur l’hydroxychloroquine — et de plusieurs autres recherches pré-pandémie.

Mais est également visé dans cette poursuite, un chercheur français: Boris Barbour, du CNRS, à titre de coresponsable du site américain PubPeer.

Né en 2012, PubPeer s’est rapidement imposé comme une plateforme très courue pour ce que d’aucuns appellent la révision par les pairs post-publication: c’est-à-dire la possibilité de commenter anonymement des études déjà parues et, le cas échéant, de pointer leurs lacunes. Si une bonne partie des commentaires sont d’apparence mineure — une photo mal identifiée, un tableau auquel il manque une colonne— d’autres ont conduit à de véritables enquêtes pour soupçons d’inconduite scientifique et ce, jusqu’au sein même du prestigieux CNRS français: contre le biologiste Olivier Voinnet en 2014, puis à nouveau en 2016, contre la biologiste Catherine Jessus en 2017, puis quelques semaines plus tard, contre la présidente par interim du CRNS, Anne Peyroche.

C’est peut-être ce qui explique qu’il ait fallu, cette année, plus d’un mois au CNRS pour réagir à la poursuite qui cible son chercheur Boris Barbour (la création et la gestion de PubPeer sont indépendantes de son travail au CNRS). Dans un communiqué publié le 7 juin, on peut lire que « le CNRS a toujours émis les plus grandes réserves sur le fait que PubPeer puisse publier des critiques anonymes sur des articles scientifiques ». Mais du même souffle:

Le CNRS ne peut se résoudre à la judiciarisation de la critique et de la controverse scientifique, indispensables lorsqu’elles sont constructives et argumentées. Elles sont, et doivent rester, un des principes fondamentaux de la recherche. Elles sont indispensables à l’avancée des connaissances.

Avec le titre de son communiqué, « un prétoire n’est pas un laboratoire », le CNRS se retrouve donc à l’unisson avec Elisabeth Bik, elle qui, en déplorant à la fin-mai que Raoult n’ait jamais répondu aux critiques sur ses recherches, ajoutait: « la science devrait être discutée dans l’arène scientifique, pas dans l’arène légale ».

Rappelons que la révision par les pairs « traditionnelle » repose elle aussi en partie sur l’anonymat: ceux qui révisent une recherche avant publication et déterminent si celle-ci sera ou non publiée, sont généralement connus uniquement de l’éditeur de la revue, et non des auteurs de la recherche.

À l’inverse, les critiques d’Elisabeth Bik ont, elles, été faites à visage découvert — ce qui lui vaut d’ailleurs des attaques personnelles de la part des partisans de Raoult. De plus, PubPeer a une politique qui le distingue des Facebook et autres plateformes populaires: il y a une modération, qui oblige ceux qui critiquent à apporter des arguments qui soient vérifiables scientifiquement.

Incidemment, PubPeer n’est pas avant tout un lieu de dénonciations: c’est un forum scientifique spécialisé, où se retrouvent des discussions souvent pointues, sur telle et telle recherche.

PubPeer, qui n’a pas commenté la menace de poursuites, a néanmoins twitté, notamment cette semaine: « l’intimidation en ligne et les menaces légales contre [Elisabeth Bik] sont des exemples de ce pourquoi PubPeer offre la protection de l’anonymat ».

Dès 2018, plusieurs scientifiques français déclaraient dans un reportage du Monde que PubPeer était « un mal nécessaire, qui permet à des lanceurs d’alerte de signaler des problèmes en se protégeant ». « Je n’aime pas PubPeer, déclarait Olivier Voinnet, un de ceux qui en avaient été la cible, « mais ce système de post-relecture a aidé à assainir la littérature scientifique ».

