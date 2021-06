Découvrez les musiciens de l’OSM

Il faut croire que la pandémie a donné envie aux musiciens garder le contact avec les mélomanes autrement qu’en les voyant dans une salle de spectacle. Après les musiciens de l’Orchestre baroque Arion dont on a pu visionner les capsules il y a quelques mois déjà, nous avons maintenant la possibilité de faire la connaissance d’une dizaine de professionnels de l’Orchestre symphonique de Montréal, dans une production de Savoir média. Cette série s’intitule bien simplement Donner la note.

Dix musiciennes et musiciens, dix capsules d’environ 10 minutes chacune, dix récits passablement variés. Dans ce florilège d’expériences très personnelles, il nous est donné d’apprendre pourquoi untel a choisi Montréal pour y poursuivre sa carrière, ou encore pourquoi unetelle s’est retrouvée à apprendre le cor… à son corps défendant, ou presque. Les influences familiales sont souvent présentes, ce qui confirme que l’important c’est d’entendre de la musique, qu’elle soit populaire, folklorique ou classique.

On en apprend aussi sur la vie avec l’orchestre, les tournées, les plus prestigieuses salles de concert à travers le monde. Et, oui, si vous vous le demandiez, quand un musicien de l’orchestre n’est pas en train de jouer, lui aussi prend plaisir à écouter de qui se joue autour de lui.

Si vous aimez les gens et leurs histoires, si vous voulez qu’on vous explique quelles sont les plus belles œuvres pour clarinette basse ou encore quelle sensation cela fait de faire vibrer une octobasse, cette série est pour vous.

Donner la note est diffusée sur les ondes de Savoir média depuis le 31 mai, du lundi au vendredi à 19h. Elle sera également disponible en ligne sur la plateforme savoir.media.

