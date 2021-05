Tom & Jerry: The Movie – Le jeu du chat et de la souris

Toutes premières vedettes du cinéma d’animation, Tom le chat et Jerry la souris tentent maintenant de conquérir une nouvelle génération avec Tom & Jerry: The Movie, disponible depuis la semaine dernière en 4K, Blu-ray et DVD.

Possédant de grands rêves, mais pas de compétences particulières, Kayla Forester semble incapable de conserver un emploi très longtemps. Usant de ruse, la jeune femme parvient à subtiliser le CV d’une Britannique qui souhaite postuler dans un établissement de luxe, le Royal Gate Hotel, et bien qu’elle n’ait aucune expérience dans le domaine, l’usurpatrice réussit à se faire engager pour un événement spécial, soit le mariage de Ben et Preeta, le couple le plus médiatisé de la ville de New York. Malheureusement, une souris du nom de Jerry décide d’y installer ses pénates, et s’il venait à se savoir qu’un rongeur hante l’endroit, la réputation du palace serait évidemment ruinée. Kayla décide donc de s’adjoindre les services d’un chat nommé Tom afin de chasser l’importune petite bestiole, mais la rivalité féroce entre ces deux animaux pourraient bien transformer la cérémonie nuptiale en catastrophe.

La popularité de Tom et Jerry repose sur une simple inversion, alors que le prédateur est dépeint comme un souffre-douleur qui tente, sans beaucoup de succès, de capturer une proie prétendument sans défense. Parfaite pour de courts films d’animation, cette dynamique est loin d’être suffisante pour alimenter un long-métrage complet, et bien que le scénario de Tom & Jerry: The Movie contienne une morale sur les milléniaux et le joug des réseaux sociaux, où le paraître l’emporte trop souvent sur l’être, il ne s’agit que d’un prétexte pour enfiler des gags physiques, où Tom reçoit des objets sur le crâne, voit la portière d’une voiture se refermer sur sa queue, ou se fait emboutir par un camion. Pour cette raison, les plus jeunes, qui n’ont pas encore vu mille fois ce genre de blagues éculées, auront davantage de plaisir que les adultes, habitués aux sempiternels clichés du slapstick.

À l’image de Who Framed Roger Rabbit? ou Cool World, Tom & Jerry: The Movie propose un mélange d’animation et d’images filmées qui est techniquement assez réussi. Tom par exemple transporte un vrai synthétiseur sous son bras, ou porte de véritables lunettes de soleil, et l’amalgame des deux styles forme un tout cohérent. La distribution compte bon nombre de têtes d’affiche, à commencer par Chloë Grace Moretz, mais malgré leur talent, les comédiens ne parviennent jamais à élever cette histoire, assez banale, de mariage dans un hôtel de luxe. Même des acteurs réputés pour leur sens de la comédie, comme Michael Peña (Ant-Man), Ken Jeong (The Hangover) ou Colin Jost de Saturday Night Live, sont mal exploités, et pas particulièrement drôles, ce qui est assez décevant.

La version haute-définition de Tom & Jerry: The Movie contient le long-métrage sur disque Blu-ray, et inclut également un code pour télécharger une copie numérique. On retrouve une bonne dose de matériel supplémentaire sur l’édition, dont dix scènes retirées du montage final, une compilation des décrochages les plus drôles survenus sur le plateau, une revuette évoquant les 80 ans de la franchise, une visite guidée de l’appartement que Jerry s’est bâti dans l’hôtel, un faux documentaire consacré au couple Ben et Preeta et à leur mariage, un portrait des différents animaux animés du film, un court document où les acteurs et les membres de l’équipe avouent leur préférence pour le chat ou la souris, et les coulisses de deux scènes. Dans l’une des revuettes, beaucoup plus comique que le long-métrage lui-même, les membres de la distribution parlent de Tom et Jerry comme s’il s’agissait de vrais comédiens, et partagent le plaisir qu’ils ont eu à travailler avec eux.

Avec un scénario très ordinaire et un humour rempli de clichés, Tom & Jerry: The Movie risque fort de décevoir les amateurs de longue date du dessin animé, et je ne suis pas convaincu que le jeune public, qui ne connaît absolument rien du célèbre duo, succombera aux charmes de cette mouture peu mémorable.

5.5/10

Tom & Jerry: The Movie

Réalisation : Tim Story

Scénario : Kevin Costello (d’après les personnages créés par William Hanna et Joseph Barbera)

Avec : Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost, Jordan Bolger, Rob Delaney, Pallavi Sharda et Ken Jeong

Durée : 101 minutes

Format : Blu-ray (copie numérique)

Langue : Anglais, français, espagnol et portugais

Autres contenus: