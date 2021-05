Une année record chez Electronic Arts

Nintendo n’est certainement pas la seule compagnie de jeux vidéo pour qui la pandémie a été plus que rentable: chez le géant Electronic Arts, qui développe et publie plusieurs titres bien connus, on évoque carrément une « année record » dans le cadre du dévoilement des plus récents états financiers. Les revenus se sont ainsi établis à 6,19 milliards de dollars américains, en hausse de 600 millions par rapport aux attentes.

Pour l’ensemble de l’année fiscale 2021, EA a engrangé des profits de l’ordre de 1,934 milliard

« Nos équipes ont accompli un travail incroyable au cours de la dernière année, afin de produire des expériences incroyables dans un contexte particulièrement difficile pour tout le monde sur la planète », a déclaré, par voie de communiqué, Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts.

Toujours selon M. Wilson, l’exercice financier 2022 « sera alimenté par nos grandes franchises, qui prendront de l’expansion sur davantage de plateformes et de marchés, en plus d’un important apport en nouveaux contenus, ainsi que de nouvelles acquisitions ».

Au cours de la dernière année, EA a lancé 13 jeux, et a ajouté 42 millions de nouveaux joueurs à son réseau, affirme l’entreprise.

Parmi les grands noms associés au développeur/éditeur, on note FIFA 21, le jeu de gestion d’une équipe de soccer, qui a franchi cette année la barre des 25 millions de joueurs, autant sur PC que sur console.

Le jeu de tir à la première personne massivement multijoueur Apex Legends, lui, a dépassé les 100 millions de joueurs depuis son lancement en février 2019. Et durant la plus récente période spéciale de jeu, appelée « saison 8 », plus de 12 millions de participants y ont fait équipe ou s’y sont affrontés chaque semaine.

De son côté, la populaire série The Sims, avec sa quatrième itération sortie en 2014, s’est écoulée à près de 36 millions de copies, et a connu une sixième année de croissance consécutive.

