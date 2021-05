The Little Things: le Diable dans les détails

Disponible depuis la semaine dernière en 4K, Blu-ray et DVD, The Little Things est un drame policier que l’on regarde surtout pour ses performances d’acteur, puisque le film met en vedette un formidable trio composé de Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto.

Joe Deacon, un policier grisonnant que tous surnomment « Deke », travaille depuis cinq ans pour le comté de Kern en Californie. Un jour, son patron l’envoie à Los Angeles, là où il a passé la majorité de sa carrière, afin de récupérer une pièce d’évidence cruciale dans un procès en cours. Sur place, il retrouve ses anciens collègues, et fait la connaissance de Jimmy Baxter, l’étoile montante du département et le détective l’ayant remplacé. Ce dernier enquête sur une série de meurtres possédant plusieurs similarités troublantes avec une affaire que Deke n’est jamais parvenu à résoudre. Il décide donc de prendre quelques jours de congé et de prêter main-forte au jeune flic, dans l’espoir de mettre un terme une fois pour toutes à ce dossier lui ayant valu un divorce, une crise cardiaque, et un poste peinard dans un patelin perdu, et d’empêcher le tueur en série de faire d’autres victimes.

De prime abord, The Little Things se présente comme un polar archiclassique, avec un tueur en série s’en prenant exclusivement aux femmes, un flic au bord de la retraite obsédé par une affaire qu’il n’a jamais réussi à résoudre, et un duo de détectives dépareillés que les circonstances poussent à faire équipe. En plaçant son intrigue dans les années 1990, à une époque où les policiers prenaient beaucoup de libertés avec la loi, allant jusqu’à brutaliser des suspects pour les faire parler et commettant des actes douteux pour trouver des preuves dans le but de pincer l’homme que leur instinct désignait comme coupable, le long-métrage permet de constater à quel point la culture a changée, puisque les actions commises par les flics d’autrefois sont devenues inacceptables de nos jours, dans la vraie vie comme au cinéma. La fin ouverte par contre, qui ne désigne pas le coupable de manière claire et sans équivoques, en laissera plusieurs sur leur faim.

L’attrait principal de The Little Things se trouve du côté de sa distribution, et de son niveau de jeu exceptionnel. Dans le rôle de Joe Deacon, on retrouve Denzel Washington qui, bien qu’il ait pris du ventre et a maintenant les cheveux gris, possède toujours un sourire irrésistible, et une force tranquille crevant l’écran. Le jeune Jimmy Baxter, véritable carte de mode aux cheveux gominés, est interprété par Rami Malek (Mr. Robot, Bohemian Rhapsody), un acteur de la génération montante doté d’assez de talent dramatique pour donner la réplique à Washington. Jared Leto, un acteur abonné aux personnages étranges, en livre un autre ici avec son Albert Sparma, un homme s’amusant à se moquer des policiers. On trouve aussi Chris Bauer, un excellent comédien ne payant pas de mine, et qu’on a pu voir dans des séries comme True Blood ou The Wire.

La version haute définition de The Little Things contient le film sur disque Blu-ray, et inclut un code pour télécharger une copie numérique. Le matériel supplémentaire sur l’édition consiste en deux revuettes d’une dizaine de minutes chacune. La première revient sur les différents rôles de policiers joués par Denzel Washington à travers les années de Ricochet à Fallen en passant par Training Day, avant de présenter le personnage de Joe Deacon comme une sorte d’évolution et d’aboutissement à l’ensemble de sa carrière. Présentant des entrevues avec les producteurs, le réalisateur et les acteurs principaux, la seconde se consacre à la distribution du long-métrage, et au contraste de personnalité entre les deux détectives que l’on suit tout au long de cette intrigue.

Même s’il réunit la plupart des clichés du genre et propose la conclusion la plus ambigüe de tous les « whodunits » jamais réalisés, The Little Things sera apprécié des amateurs de polar, ne serait-ce que pour son impressionnante distribution.

6.5/10

The Little Things

Réalisation et scénario : John Lee Hancock

Avec : Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Chris Bauer, Michael Hyatt, Terry Kinney et Natalie Morales

Durée : 127 minutes

Format : Blu-ray (copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol

Autres contenus: