Chez Nintendo, des profits en hausse et près de 85 millions de Switch vendues

La pandémie aura certainement été profitable chez Nintendo : selon les plus récentes données fiscales de l’entreprise, dévoilées jeudi, la plus récente année financière a vu le géant japonais des jeux vidéo gonfler ses revenus de près de 35% en un an, passant à 16,2 milliards de dollars américains. Les profits, eux, ont progressé de 85,7%, à 4,4 milliards pendant la même période.

Le confinement, lors de la première, et sans doute la deuxième vague de la pandémie, aura largement contribué à la bonne fortune de l’entreprise. Au tout début de la crise, Nintendo venait en effet de lancer Animal Crossing: New Horizons, la plus récente déclinaison de la populaire série de gestion et aventure « légère ». Le titre se déroulant sur une île au climat quasi-paradisiaque, avec des voisins généralement amicaux, et permettant notamment de jardiner ou de pêcher, s’est avéré être l’antidote idéal à la morosité accompagnant l’arrêt soudain d’une bonne partie de la vie en société, avec la fermeture des lieux de travail, des écoles et des commerces non essentiels.

De fait, près de 21 millions (20,85 millions) de copies de ce jeu ont trouvé preneur durant l’année fiscale conclue en mars dernier. Suivent ensuite Mario Kart 8 Deluxe (10,63 millions) et Ring Fit Adventure (7,38 millions) au palmarès des titres originaux les plus vendus chez Nintendo pendant cette période.

La collection rééditée Super Mario 3D All-Stars, elle, s’est vendue à 9,01 millions de copies.

Il n’y a pas que les jeux qui ont fait fureur; les consoles, elles aussi, se sont vendues par millions. En fait, les ventes matérielles ont progressé de 37,1% en un an, avec 28,83 millions d’unités vendues. Au total, près de 85 millions de Switch ont été achetées par les consommateurs depuis son lancement.

La Switch Lite, une version uniquement portative de la console, s’est écoulée à 8,51 millions d’exemplaires, contre 20,32 millions de Switch originale, qui peut être connectée à un socle et branchée sur une télévision.

