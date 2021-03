Et si Haendel était venu en Nouvelle-France…

Le plus récent concert d’Arion Orchestre baroque s’intitule Haendel à Montréal ! Cette captation, réalisée à la Salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal, le 5 mars dernier, est présentée comme le parcours que le grand maître aurait pu effectuer s’il avait été reçu à Ville-Marie, dans la première moitié du 18e siècle. Précédée d’une courte introduction offerte par une membre du conseil d’administration d’Arion, cette prestation est émaillée de gravures qui représentent le Montréal de l’époque.

Comme nous avions pris une pause des spectacles d’Arion depuis que les salles sont fermées, le visionnement de ce concert nous a permis de faire plusieurs découvertes. La première, c’est celle de Mathieu Lussier en chef d’orchestre alors que nous avions toujours vu en bassoniste. À part le fait que, dans des moments d’enthousiasme prononcé, on l’entende respirer trop bruyamment, sa performance était à la hauteur de ce qu’on pouvait espérer quand on reçoit un visiteur de marque. Ce qui fut particulièrement apprécié, c’est sans doute le respect de la tradition d’Arion : de la musique baroque, vraiment baroque ! Mais ça nous a quand même fait tout drôle d’écouter l’ensemble sans la présence de Mme Rémillard, ni celle de Mme Guimond ou celle de M. Knox.

Autre découverte, le son des instruments discrets. Eh oui, la captation sonore nous a enfin permis de bien entendre le doux chant de l’archiluth de M. Sylvain Bergeron. Quel raffinement, quelle subtilité, quelle grâce ! Il faudra trouver un moyen de mettre les instruments à cordes pincées, plus en évidence lorsqu’on retrouvera les concerts en présence.

Dernière découverte, mais non la moindre, la soprano Magali Simard-Galdès qui, en plus d’une grande présence sur scène, a surtout brillé par sa virtuosité et son énergie. Si certains l’apprécient pour sa voix cristalline, nous plutôt perçu un petit côté « rugueux » quoi que très pur, qui nous fait la trouver moins banale, plus intéressante que d’autres. Nous avons hâte de la voir à l’opéra.

Pour terminer, applaudissons la structure du programme, qui grâce au découpage des Concertos grosso, a facilité l’alternance des tuttis avec les parties chantées, sans toutefois gâcher la nature des œuvres.

Le concert est encore disponible en ligne jusqu’au 2 avril 2021.

Au programme :

George Frideric Handel (1685-1759)

Concerto grosso op.6 n.7 en sib majeur HWV325

Largo Allegro

Giulio Cesare in Egitto HWV 17

Aria: « V’adoro, pupille »

Concerto grosso op.6 n.7 en sib majeur

Largo Andante

Rinaldo, HWV7

Aria: “Lascia ch’io pianga “

Concerto grosso op.6 n.7 en sib majeur

Hornpipe

Alcina, HWV34

Aria: “Tornami a vagheggiar”

Concerto Grosso op.6 n.5 en ré majeur HWV323

Larghetto e Staccato Allegro Presto

Giulio Cesare in Egitto, HWV 17

Aria : « Piangerò la sorte mia » Aria : « Da tempeste il legno infranto »

Concerto Grosso op.6 n.5 en ré majeur

Largo Allegro Menuet: Un poco Larghetto

