Rembobinage #30: Children of Men

À l’image de la pandémie, le répertoire de films post-apocalyptiques semble infini. Pour le 30e épisode de Rembobinage, Hugo Prévost et Kevin Laforest revisitent Children of Men, où il est question du monde horrible et sans espoir de l’année… 2027.

En 2027, donc, cela fait bientôt 20 ans que les femmes ne peuvent plus faire d’enfants. La société s’effondre lentement. Le chaos s’installe. Et à travers tout cela, Theo, un fonctionnaire plus que désabusé, tentera de faire changer les choses.