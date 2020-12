La nature sauvage canadienne en version podcast, avec Audible.ca

Entre nos oreilles, le bruit des vagues dans l’estuaire du Saint-Laurent. Ou encore le calme de la forêt britanno-colombienne. Audible.ca propose depuis jeudi un tout nouveau podcast en deux déclinaisons – soit les langues de Molière et de Shakespeare. Au programme: la découverte des environnements d’ici avec Paysage sonore de la nature canadienne.

Écrite à l’origine par Sarika Cullis-Suzuki, la fille du célèbre environnementaliste David Suzuki, la série se décline en huit épisodes dans chaque langue officielle. Pour la version française, justement, les gens de chez Audible ont fait appel à Laurence Lafond-Beaulne, l’autrice, compositrice, interprète et réalisatrice notamment connue pour sa participation au duo Milk & Bone avec Camille Poliquin.

« C’est l’équipe d’Audible (…) qui m’a approchée pour ce projet-là, parce qu’ils trouvaient peut-être que mes valeurs s’arrimaient bien au projet », mentionne la jeune femme au bout du fil.

« Ce projet est une immersion sonore dans la forêt, dans la nature canadienne; on se promène un peu partout, on entend l’eau, on entend du feu, beaucoup d’animaux… Mon rôle là-dedans, c’est de guider l’auditeur à travers les sons qui l’entourent. Le tout a été enregistré en très haute qualité sonore, et on a l’impression d’être transportés ailleurs. C’est assez magique! »

Toujours selon la chanteuse et musicienne devenue narratrice environnementale, Paysage sonore de la nature canadienne est « assez complet pour nous donner un portrait général d’où nous nous situons, en ce moment ». Impossible de nier, en effet, que les huit épisodes du podcast sont publiés au moment où la crise climatique occupe toujours plus de place dans les médias. Au Canada, le gouvernement fédéral a d’ailleurs récemment mis de l’avant une version révisée de son plan vert pour s’attaquer aux changements climatiques. Bref, malgré l’importance de la gestion de la pandémie de COVID-19, les questions environnementales demeurent à l’avant-plan de l’actualité.

Mme Lafond-Beaulne ne le cache d’ailleurs pas: elle raffole elle-même d’émissions à saveur environnementale, ou encore de documentaires sur le climat et notre planète. « J’en dévore déjà à la base, et de pouvoir jouer ce rôle-là (de vulgarisation) à mon tour, c’était comme un petit rêve que je ne savais pas que j’avais, mais quand on m’a approchée, j’étais vraiment, vraiment emballée qu’ils aient pensé à moi. Je trouve que c’est vraiment un beau projet. »

« Ce n’est pas un balado qui essaie de faire un portrait qui est tout rose de ce qui se passe, en ce moment; je crois que de manière douce et poétique, on nous fait comprendre l’importance de nos gestes et de l’empreinte des humains sur la nature », poursuit celle qui milite pour des causes environnementales.

« Ce balado-là, je trouve que ça me ressemble comme projet; je suis très contente d’en faire partie. »

Paysage sonore de la nature canadienne et sa version anglaise sont déjà disponibles sur la plateforme Audible, d’Amazon.

