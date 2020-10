Complots: qui dit vrai?

Les théories du complot autour de la COVID-19 sont nombreuses et ceux qui y adhèrent n’aiment pas l’étiquette « théories du complot ». Le Détecteur de rumeurs suggère donc un exercice: que ceux qui adhèrent à une des théories présentées ci-dessous démontrent aux adeptes d’une autre théorie, pourquoi la leur est plus valable que les autres. Si une entente se dégage, le Détecteur de rumeurs promet d’examiner les faits.

Ces derniers mois, plusieurs observateurs ont répété combien il est important d’essayer d’entamer un dialogue avec un « complotiste » plutôt que de s’en moquer ou de l’insulter. Le Détecteur de rumeurs a lui aussi déjà écrit là-dessus.

Mais trouver un terrain d’entente peut prendre du temps: par exemple, si une personne refuse le port du masque parce qu’elle croit que la pandémie a été exagérée et que les gouvernements l’ont délibérément exagérée, faut-il commencer par lui parler d’études scientifiques sur le masque? De chiffres de la pandémie? Entamer une discussion sur les décisions des gouvernements ? D’un seul gouvernement? Les décisions d’il y a quelques mois ou celles d’il y a quelques semaines?

« Il sera d’abord utile de déterminer précisément ce que vous visez d’un échange avec une personne qui adhère à une idée que vous jugez aberrante » résumait Normand Baillargeon en juin. Il suggérait que, « plutôt que de présenter sa position et de la défendre, on écoute ce qu’avance l’autre personne »: soit on se retrouve en position de tenter de reformuler certaines de ses affirmations plutôt que de tout attaquer en bloc, soit on est en position d’admettre que, nous aussi, on est sceptique devant telle ou telle mesure gouvernementale. Il s’agit là d’un exemple d’entente, première brique à partir de laquelle on peut construire un dialogue.

Quels seraient les critères objectifs?

L’autre difficulté, qu’illustre la compilation du Détecteur de rumeurs dans cette infographie, c’est que même si on croit à une première théorie, il arrive souvent qu’elle soit contradictoire avec une deuxième. Par conséquent, sur la base de quels critères objectifs devrait-on privilégier une plutôt que l’autre?

En résumé, si vous vous reconnaissez dans une des théories présentées dans cette image, ou si l’un de vos proches la reconnaît :