Des rues plus que jamais embouteillées

Il n’y a jamais eu autant de voitures, sur les routes canadiennes, que l’an dernier, a révélé jeudi Statistique Canada. en s’appuyant sur les données d’immatriculation de véhicules pour l’an dernier. Au total, 35,7 millions de véhicules de toutes sortes ont circulé sur les rues, routes et autoroutes du pays en 2019, en hausse de 1,8% par rapport à 2018.

Selon ce que précise l’agence fédérale, le nombre de véhicules neufs immatriculés est cependant en diminution, et ce pour la deuxième année consécutive. L’augmentation du nombre total de véhicules immatriculés et la baisse du nombre de véhicules neufs depuis deux ans indique que le parc automobile canadien vieillit, souligne Statistique Canada.

Dans une note d’information publiée en ligne, l’agence mentionne par ailleurs que les véhicules légers (motos, voitures, VUS et camionnettes, notamment) représentent non seulement la majorité des véhicules en circulation, mais aussi le segment le plus populaire chez les acheteurs et les conducteurs canadiens. « Par conséquent, les immatriculations de véhicules légers au Canada, qui comprennent les automobiles, les camions légers et les fourgonnettes (pesant moins de 4500 kg), ont enregistré la plus forte croissance du nombre d’immatriculations, atteignant 23,5 millions en 2019, en hausse de 335 000 unités (ou de 1,4%) par rapport à 2018 », précise Statistique Canada.

L’agence note également des augmentations importantes du côté des remorques (+2,5%) et des véhicules hors route (VTT, etc., avec une croissance de 3,3%).

Sans surprise, c’est dans les quatre provinces les plus peuplées du pays, soit l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta, que l’on a noté la plus forte augmentation des immatriculations, avec 12,8 millions en Ontario (+2,1%), 8,9 millions au Québec (+2,2%), 5,3 millions en Alberta (+1,6%) et 3,9 millions en Colombie-Britannique (+1,7%).

