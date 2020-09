À en croire une nouvelle rumeur, le Centre américain de contrôle des maladies (CDC) aurait « discrètement » annoncé que « seulement 6% de tous les décès » attribués à la COVID-19 seraient morts de cette maladie. Le Détecteur de rumeurs explique pourquoi « la seule cause mentionnée sur le certificat de décès » ne veut pas dire que « seules ces personnes sont mortes de la COVID-19».

L’origine de la rumeur

Selon un message lancé le 29 août sur Twitter, le CDC aurait, le 22 août, « discrètement » mis à jour ses statistiques sur la Covid-19 pour « reconnaître que seulement 6 % de tous les 153 504 morts [alors]recensés [aux Etats-Unis]étaient en réalité morts de la Covid. » Ce message lancé par une militante identifiée à la mouvance d’extrême-droite QAnon, est rapidement devenu viral (et a été partagé entre autres par un certain Donald Trump). C’est devenu un argument-massue pour certains de ceux qui affirment qu’il n’y a pas vraiment de pandémie, ou que le nombre de décès a été exagéré.

Les faits

En réalité, le CDC a dit que chez 6% de ces défunts, « la Covid-19 était la seule cause mentionnée dans le certificat de décès » tandis que chez tous les autres, au moins une autre cause (une « comorbidité ») était mentionnée: maladie respiratoire ou cardiaque, hypertension, problèmes rénaux. obésité, diabète, etc.

Rien de tout cela n’est nouveau: c’est pratiquement depuis le début de la pandémie en Chine que les chercheurs répètent que certains groupes sont plus à risque face au coronavirus et, parmi ces groupes, ceux souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques, de diabète ou d’obésité, entre autres. Une confusion a d’ailleurs longtemps prévalu autour des personnes âgées: ce n’était pas seulement l’âge qui était un facteur de risque face au virus, comme plusieurs l’ont prétendu, mais le fait de souffrir de certaines maladies.

Autrement dit, il s’agit de gens qui auraient pu vivre pendant des années avec leur problème de santé, mais chez qui le virus a entraîné, par exemple, une détérioration rapide de la condition respiratoire.

Le CDC ne dit donc nulle part que seulement 6% des décès sont « attribuables à la COVID-19». Il dit que c’est seulement chez 6% d’entre eux qu’aucun autre facteur n’a été noté — ce qui ne veut pas dire non plus qu’il n’y en avait pas.

Incidemment, une étude parue en avril dans le Journal de l’Association médicale américaine (JAMA) estimait que, sur 5700 patients hospitalisés à New York pour la Covid (âge moyen: 63 ans), la grande majorité avait deux problèmes de santé (en plus de la Covid). La proportion de ceux qui n’en avaient aucun était évaluée à… 6%.

Enfin, cette mise à jour n‘est pas « discrète », puisqu’elle est clairement publiée par le CDC sur son site chaque semaine depuis des mois, en plus d’être annoncée sur ses réseaux sociaux.

