Combien faut-il de plantes pour mieux respirer à la maison?

James Wong, journaliste pour le New Scientist, a fait le calcul. En se basant sur une étude britannique et sur le fait qu’une personne dégage 30 g de CO 2 par heure, il estime qu’il faudrait au moins 150 plants de lierre ou de fleurs de lune dans un appartement pour éliminer tout le CO 2 produit par un seul de ses occupants. Si vous préférez plutôt la famille des broméliacées dont fait partie l’ananas, vous aurez besoin de 1000 spécimens.

Différentes études se sont également penchées sur le cas des composés organiques volatils, qui incluent le benzène provenant de la fumée de cigarette et le formaldéhyde, qui se retrouve dans la peinture. Les scientifiques estiment que de 10 à 100 plantes par mètre carré sont nécessaires pour éliminer ces contaminants… du moins, aussi rapidement que le simple fait d’ouvrir une fenêtre. Mieux vaut avoir un appartement bien aéré!

