Transmission du virus: une question de probabilités

Depuis février, l’abondance de nouvelles sur le nombre d’heures pendant lesquelles le virus peut « survivre » sur une table, une poignée de porte ou une boîte de céréales, a suscité beaucoup de spéculations et d’appréhensions. Mais en réalité, la position des organismes de santé publique a toujours été la même: c’est d’abord et avant tout par les gouttelettes projetées par un individu que le virus a le plus de chances de se transmettre, et de préférence un individu à proximité de nous, et peut-être même un individu à proximité de nous dans un espace fermé.

« Le virus se répand surtout de personne à personne, plutôt que par des surfaces contaminées », rappelle ainsi le CDC sur son site.

Le New York Times faisait remarquer la semaine dernière que le plus gros changement sur le site du CDC au cours du mois de mai avait simplement été l’ajout d’un intertitre: « le virus ne se répand pas facilement par d’autres façons ». Mais cela a, semble-t-il, suffi pour pousser plusieurs commentateurs à conclure que le CDC avait changé son fusil d’épaule, même si le gros du reste de la page n’avait pas changé. L’organisme américain a senti le besoin d’émettre un communiqué le 22 mai admettant que « ces changements ont semé la confusion » (these edits were confusing).

Il est certain qu’aucune étude scientifique ne permet d’affirmer que le risque est de zéro si le virus peut survivre tant d’heures sur une surface donnée. Mais l’épidémiologie est une science des probabilités: c’est la densité des gouttelettes contenant le coronavirus qui est importante, davantage que le fait que le virus puisse « survivre » tel nombre d’heures. Au final, une personne qui travaille sur le même étage qu’une personne contagieuse a donc considérablement plus de chances « d’attraper » le virus par les gouttelettes de cette personne que si elle saisit une boîte de céréales touchée par une personne contagieuse quelques heures plus tôt. Qui plus est, dans ce dernier cas, le fait de se laver les mains le plus souvent possible réduit encore les probabilités.

