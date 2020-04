Les données sanitaires du bol de toilette

Après la montre et le téléphone, céderez-vous à l’attrait de la toilette « intelligente »? Cette future toilette autonome, rapporte une récente étude publiée dans Nature, offrirait une surveillance de la santé personnalisée, par l’analyse de l’urine et des excréments et la collecte d’autres données directement dans le bol à l’aide de senseurs et de capteurs de pression et de mouvement.