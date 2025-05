9 Kings revisité: de la bagarre à revendre

La version de démonstration avait été franchement satisfaisante; voilà que la déclinaison en accès anticipé du jeu de gestion et de stratégie 9 Kings débarque sur PC, le tout accompagné d’une pléthore d’améliorations et autres fonctionnalités supplémentaires, histoire de maximiser notre plaisir… et le carnage.

Qu’y a-t-il de neuf, dans cette nouvelle version du jeu développé par Sad Socket et publié par Hooded Horse? Plus d’unités, plus de cartes à piger et à jouer de façon stratégique, plus de rois (et leur faction) à affronter et dont il sera possible d’endosser les traits…

L’idée de base demeure la même: 9 Kings est un jeu de stratégie assez simple où il faut tenter de maximiser la puissance de son royaume en alternant entre les unités que nous pourront déployer – les nôtres et celles des ennemis, éventuellement – et les structures que l’on pourra construire.

Attention, toutefois, à bien maximiser la construction de ce très petit royaume. Très petit, en effet, puisque celui-ci ne fera, tout d’abord, que trois cases de côté, dont l’une sera impérativement occupée par votre forteresse. Et en raison de la nature largement aléatoire des cartes que l’on pigera, notre stratégie devra forcément évoluer en fonction des résultats de ces nombreux coups de dés.

En face de nous, des ennemis toujours plus nombreux et plus vicieux. Fort heureusement, l’accès anticipé ajoute certaines options qui étaient précédemment verrouillées, dont la possibilité de conserver des améliorations permanentes, dont le nombre équivaut au niveau atteint avec une faction précise. Il fallait bien notre soupçon de roguelite, non?

En fait, sans trop de surprise, cette nouvelle version de 9 Kings n’est franchement pas très différente de ce qui était proposé auparavant: l’idée de base étant déjà excellente, et franchement bien exécutée, pourquoi faudrait-il changer une formule qui fonctionne?

Et si le côté aléatoire de la chose force à savoir s’adapter, c’est cette même caractéristique qui peut parfois provoquer une certaine frustration, ou qui pourrait même mener à la perte d’intérêt pour le titre. Car il ne faut pas espérer retrouver la même profondeur stratégique, dans 9 Kings, que dans un titre 4X, par exemple, loin de là.

Ainsi, une fois la phase de construction/renforcement des unités terminée, il y a généralement peu de choses à faire, sinon attendre la fin des combats. Et même une stratégie en apparence gagnante peut échouer à la toute fin d’une partie « normale », lors du combat final. Ou, si l’on persévère après notre victoire et que l’on entre en mode « infini », certaines armées ne feront qu’une bouchée de vos troupes, alors que votre armée est autrement absolument imbattable.

Devant ces situations particulières, il n’existe pas de véritable courbe d’apprentissage: le hasard est de notre côté, ou pas, et nous avons un minimum de vision stratégique. Ou pas.

Parfait pour se changer les idées pendant quelques minutes, 9 Kings plaira à ceux et celles qui souhaitent un peu d’aventure et de stratégie dans leur vie, sans vouloir s’astreindre à devoir gérer un empire galactique à eux seuls. Que veut-on de plus, bien honnêtement?

9 Kings (en accès anticipé)

Développeur: Sad Socket

Éditeur: Hooded Horse

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface)

