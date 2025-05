Clair Obscur: Expedition 33, ou la renaissance du JRPG

Avec un récit digne d’un scénario de film, des visuels magnifiques inspirés de la Belle Époque française et des combats au tour à tour dont les mécaniques s’enrichissent d’éléments en temps réel, Clair Obscur: Expedition 33 se distingue déjà comme l’un des meilleurs jeux de l’année.

Chaque année, depuis maintenant 67 ans, survient le jour du « Gommage », où une entité surnommée « La Peintresse » inscrit un nouveau chiffre lumineux sur un monolithe, visible à des kilomètres à la ronde. Aujourd’hui, elle marque le chiffre « 33 », et toutes les personnes qui ont cet âge se désintègrent dans une nuée de pétales. Continuant le rituel annuel pour essayer de stopper une fois pour toutes cette fatidique horloge, l’expédition 33 quitte la ville de Lumière.

À peine débarqués sur le continent, les membres du groupe sont attaqués par un vieil homme qui les élimine pratiquement tous. Seul et sans renforts, Gustave s’enfoncera tout de même dans ce monde mystérieux et inexploré dans l’espoir de mener à bien sa mission.

S’inscrivant dans la plus pure tradition des JRPG (mais avec une esthétique résolument française), Clair Obscur: Expedition 33 propose des combats stratégiques se déroulant au tour-à-tour. Le titre offre cependant le meilleur des deux mondes, puisque les affrontements s’enrichissent en plus de mécaniques en temps réel. Les attaques, parades et esquives nécessitent en effet un timing précis. Appuyer sur le bouton juste au bon moment augmente l’effet de la compétence utilisée, et on peut éviter les dégâts causés par les ennemis si on esquive ou l’on bloque lorsque c’est indiqué. Quand on parvient à neutraliser tous les coups d’un adversaire, on déclenche alors une contre-offensive particulièrement puissante.

On compte six personnages jouables dans Clair Obscur: Expedition 33, mais on n’en contrôle que trois à la fois. Chacun possède un armement, des aptitudes et des capacités uniques, ainsi que son propre arbre de compétence où l’on débloque des habiletés à mesure que l’on gagne de l’expérience et que l’on monte de niveau. Cette formule encourage une approche tactique dans la formation de son groupe afin de tirer profit des différentes faiblesses des ennemis que l’on affronte. Les protagonistes jouent à tour de rôle, et l’ordre est affiché dans le coin supérieur gauche de l’écran. Il est cependant conseillé de faire évoluer tous ses héros, puisque lorsque notre équipe principale meurt au combat, ceux en réserve prennent alors la relève.

Le système de pictos ajoute une autre couche de profondeur à l’expérience de Clair Obscur: Expedition 33. On en trouve plusieurs dizaines dans le jeu qui améliorent substantiellement les attributs des héros (augmentation de 50% des dégâts lors du premier coup, récupération de la moitié de ses points de vie quand on tue un ennemi, application d’une carapace protectrice pendant trois tours au début du combat, ajout de 25% de chances d’appliquer brûlures ou dégâts critiques, etc.). On peut seulement en équiper trois par personnage, mais après avoir effectué quatre combats avec un pictos équipé, on en acquiert la maîtrise, et ses capacités deviennent alors disponibles pour tous les membres de l’équipe.

Clair Obscur: Expedition 33 est absolument magnifique visuellement, et pas seulement à cause de ses rendus tirant profit du moteur Unreal 5, mais surtout en raison d’une direction artistique mêlant art déco, éléments mécaniques et influences mystiques. Des mimes aux géants munis de lampadaires, les ennemis sont variés et très originaux, et les riches environnements créent un monde étonnant et magique que l’on a envie d’explorer de fond en comble. Il vaut d’ailleurs la peine de le faire, puisqu’on peut trouver des pictos, les journaux des expéditions précédentes, des items vestimentaires pour personnaliser nos personnages, et des combats facultatifs nous aidant à monter de niveau.

Le travail audio est aussi exceptionnel que les graphiques. Le doublage des voix est effectué par des comédiens d’expérience, dont Charlie Cox (Daredevil), Andy Serkis (The Lord of the Rings), Jennifer English (Baldur’s Gate III) ou Ben Starr (Final Fantasy XVI). D’une qualité supérieure à ce que l’on retrouve habituellement dans les jeux vidéo, la bande sonore, oscillant entre classique, rock symphonique et électronique, est tellement accrocheuse qu’elle a été écoutée plus de 18 millions de fois sur les plateformes de streaming musical, et l’album a même rejoint les premières places de plusieurs classements musicaux du magazine Billboard.

J’ai personnellement eu un immense coup de cœur pour Clair Obscur: Expedition 33, et il est difficile de croire qu’un titre d’une telle qualité n’a été conçu que par une petite équipe de 30 développeurs. Il s’agit d’un jeu très spécial, qui risque même de faire de nouveaux adeptes parmi ceux et celles qui ne sont habituellement pas friands de JRPG.

9.5/10

Clair Obscur: Expedition 33

Développeur : Sandfall Interactive

Éditeur : Kepler Interactive

Plateformes : PlayStation 5, Windows, Xbox Series S/X (testé sur Xbox Series X)

Jeu disponible en français (textes à l’écran et voix parlées)

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!