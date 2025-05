Mickey 17, ou l’attaque des clones

Relatant les déboires d’un clone qui, comme il ne peut mourir, est traité en véritable rat de laboratoire par ses concitoyens, le réalisateur Bong Joon Ho livre un autre petit bijou de film avec Mickey 17, une farce cosmique maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

2054. Incapable de rembourser sa dette auprès d’un usurier, Mickey Barnes décide de fuir la Terre et de s’engager comme membre d’équipage sur un vaisseau spatial en partance pour la planète Niflheim. Étant donné qu’il ne possède pas de compétences particulières, il est recruté comme « remplaçable », une fonction où il est considéré comme jetable et envoyé dans des missions périlleuses, ou utilisé comme cobaye pour des expérimentations mortelles. Quand il meurt, on lui imprime un nouveau corps et on implante sa personnalité et ses souvenirs dans son cerveau à l’aide d’une technologie bannie sur Terre.

Laissé pour mort dans une crevasse, la 17e incarnation de Mickey s’échappe miraculeusement, mais de retour à la base, il découvre qu’on lui a déjà fabriqué un autre clone. Puisque l’existence de « multiples » est illégale et prévoit que les coupables sont passibles d’un effacement définitif, il devra trouver une façon de dissimuler qu’il existe maintenant en deux exemplaires.

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho (The Host, Snowpiercer, Parasite, etc.) possède un indéniable talent pour mettre en scène des histoires originales et intelligentes, capables de divertir autant que de faire réfléchir, et c’est encore une fois le cas avec Mickey 17, son plus récent film.

À mi-chemin entre la science-fiction à saveur philosophique et la comédie noire, le scénario traite évidemment des dérives possibles du clonage et de la nature de l’identité, mais également de colonialisme et de lutte des classes, alors que les pionniers humains reproduisent les mêmes inégalités et les mêmes comportements destructeurs sur une autre planète, de religion et de pouvoir, mais surtout de l’étrange paradoxe selon lequel la conscience de sa propre mortalité constitue souvent un incitatif pour vivre sa vie pleinement. Il s’agit donc d’une œuvre privilégiant l’humanité sur le spectacle, bien qu’elle n’en soit pas dépourvue, loin de là.

Vaisseau spatial futuriste, planète glaciale aux environnements extraterrestres habitée par des créatures ressemblant à des tardigrades géants, la réalisation de Bong Joon Ho produit des images de science-fiction léchées qui viennent appuyer le récit plutôt que de s’y substituer, comme c’est trop souvent le cas dans ce genre de production.

L’excellente distribution contribue au succès de ce film reposant principalement sur les personnages, à commencer par Robert Pattinson, qui livre une double performance tout en nuances afin que l’on puisse distinguer en tout temps les itérations numéros 17 et 18 de Mickey.

Dans le rôle d’un politicien infantile et imbu de lui-même qui n’est pas sans évoquer un certain Donald Trump, Mark Ruffalo est très drôle. On retrouve également Toni Collette, incarnant son épouse bourgeoise, ainsi que Steven Yeun (The Walking Dead) qui, pour une fois, joue un personnage antipathique.

La version ultra-haute définition de Mickey 17 contient le film sur disque 4K et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. Trois revuettes d’une dizaine de minutes chacune constituent l’ensemble du matériel supplémentaire que l’on retrouve sur l’édition. La première aborde la vision du cinéma de Bong Joon Ho ainsi que sa méthode de travail, tandis qu’Edward Ashton, l’auteur du roman Mickey 7 dont le film est inspiré, parle des différences entre son œuvre et l’adaptation cinématographique. La seconde est consacrée à la direction artistique, des décors aux costumes en passant par les effets spéciaux par ordinateur donnant vie à la planète Niflheim. Les acteurs principaux discutent de la personnalité de leurs personnages respectifs dans la troisième et dernière revuette.

Combinant efficacement satire sociale et science-fiction afin de critiquer les dérives du capitalisme et de l’autoritarisme, Mickey 17 est un film audacieux qui, en dehors de ses allures de blockbuster hollywoodien, offre une réflexion profonde sur la condition humaine.

8.5/10

Mickey 17

Réalisation: Bong Joon Ho

Scénario: Bong Joon Ho et Edward Ashton

Avec: Robert Pattinson, Steven Yeun, Naomi Ackie, Cameron Britton, Patsy Ferran, Mark Ruffalo et Toni Collette

Durée: 137 minutes



Format : UHD (4K et copie numérique)



Langue : Anglais, français, espagnol, danois, norvégien et suédois