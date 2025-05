Kaiserpunk et l’ère des années folles

Sur papier, l’idée a du bon, quand elle ne semble pas franchement intéressante: un jeu de gestion économique doublé d’un jeu de grande stratégie ayant des allures de RISK, le tout dans une version alternative du début du 20e siècle. Hélas, Kaiserpunk se perd quelque part en cours de route, probablement dans une enfilade de menus incompréhensibles.

Développé et publié par Overseer Games, et maintenant disponible en version « officielle », après un passage en accès anticipé, ce titre affiche clairement ses intentions: le combat sera au coeur de notre mission de développement. Non seulement nous trouvons-nous donc dans un monde post-Première Guerre mondiale, où notre population représente une bande de rescapés trouvant refuge dans une région d’un monde où la notion d’État semble avoir disparu, mais nous ne sommes pas seuls: toutes sortes d’autres factions tenteront de conquérir le monde.

Il faudra donc se dépêcher de développer son économie, histoire d’entraîner une armée et de construire une ribambelle de chars, canons, avions et autres navires de guerre. Et pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire de s’appuyer sur nos bonnes vieilles chaînes d’approvisionnement. Fort heureusement, dans Kaiserpunk, les choses sont relativement simples.

Du moins, au début: pas besoin, entre autres, de s’assurer que nos arbres se rendent bel et bien chez le fabricant de planches: tant que les deux bâtiments sont connectés à un entrepôt (et cela peut même des entrepôts situés aux deux extrémités de la carte), et que tout ce beau monde est construit sur le bord d’une route, alors tout est beau.

Les choses se compliquent davantage par la suite, mais jamais au point de devoir construire un gigantesque réseau de tapis roulants, ou de prévoir des itinéraires de camions de livraison particulièrement compliqués. Idem pour les besoins de notre population: si la ressources désirée est produite quelque part, et que ce quelque part est lié au réseau routier, alors tout devrait bien se passer.

En un sens, si l’on apprécie cette simplicité, on constatera bien rapidement que celle-ci a un prix: l’imprécision. Vous voulez savoir si vous avez suffisamment de stocks d’un « ingrédient » intermédiaire entrant dans la production d’un produit? Impossible de le savoir, si ce n’est en parcourant votre ville pour tenter de voir si l’une de vos usines ne signale pas un problème.

C’est la même chose pour ces citadins mécontents: le jeu affichera le message « les besoins de vos habitants ne sont pas comblés; ils paient moins de taxes », mais rien d’autre. Quels besoins? Qu’est-ce qui manque? Aucun moyen de savoir, autrement qu’en cliquant sur l’un des immeubles d’habitation de la tranche de population ciblée.

Notons aussi des menus parfois incompréhensibles, y compris celui qui s’affiche lorsque l’on presse la touche « Échap »; plutôt que d’avoir un menu traditionnel, avec notamment l’option de sauvegarder sa partie ou de quitter le jeu, on a plutôt droit à des icônes dont on ignore la signification. Il faudra passer notre curseur sur chacun d’entre eux pour en comprendre le sens.

C’est la même chose pour certaines fenêtres censées nous offrir des conseils, mais l’espace alloué au texte est si minuscule que le tout devient illisible.

À la guerre comme à la guerre

Mais admettons que vous puissiez passer outre tous ces accros, que vous réussissiez à comprendre pourquoi votre économie s’effondre soudainement, alors que vous n’avez jamais eu autant d’habitants payant des taxes… Viendra assez rapidement le temps de partir à l’aventur et de tenter de conquérir vos voisins.

Bien franchement, non seulement ce mode de jeu est-il d’une laideur, sur le plan visuel, avec des allures de partie de Diplomacy sur l’acide, mais il est encore plus abscons que certains aspects du mode « économie ». Même durant le tutoriel, il semble nécessaire de prendre des notes pour tenter de s’y retrouver.

Un jeu de gestion économique avec un côté jeu de stratégie en temps réel? Parfait. Un jeu de conquête militaire avec des fondations économiques? Absolument. Mais les développeurs de Kaiserpunk semblent avoir tenté de faire en sorte que les deux côtés de leur jeu soient tout aussi important l’un que l’autre; il en résulte un jeu qui est doublement frustrant, un titre qui nous lance une série de principes et mécaniques de jeu à la tête, avant d’en rajouter une couche particulièrement épaisse en nous disant que tout cela n’est que la « première partie » du jeu.

En un sens, on peut saluer l’ambition des gens de chez Overseer Games. Il existe bien peu de jeux qui réussissent à combiner l’économie et la stratégie en offrant une expérience agréable et prenante. Malheureusement, Kaiserpunk n’en fait franchement pas partie.

Kaiserpunk

Développeur et éditeur: Overseer Games

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!