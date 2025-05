Près d’une fois sur deux, la première agression sexuelle survient à l’adolescence

Près d’une femme sur cinq et un homme sur sept ont été exposés à de la violence sexuelle alors qu’ils étaient encore mineurs, révèle une nouvelle étude récemment publiée dans The Lancet.

C’est en fait près de la moitié des premières agressions sexuelles qui surviennent avant l’âge de 16 ans.

Les travaux ont été réalisés par des chercheurs rattachés à l’Institute for Health Metrics de l’Université de Washington.

Au dire des auteurs, il s’agit de l’enquête la plus aprofondie sur l’ampleur des crimes sexuels commis contre des enfants; les travaux portent sur 204 endroits précis, avec une classification des cas en fonction de l’âge et du sexe des victimes, pour des crimes survenus entre 1990 et 2023.

Les chercheurs disent aussi s’être assurés d’établir l’âge où la première agression avait été subie.

Ainsi, chez les survivants de violence sexuelle âgés de 13 à 24 ans, 67% des femmes et 72% des hommes ont dit avoir subi leur première agression alors qu’ils étaient encore mineurs.

Près de 42% des femmes et environ 48% des hommes ont ajoutés que le premier incident du genre était survenu à 15 ans, ou avant cet âge. Pire encore, 8% des femmes et 14% des hommes ont évoqué un premier crime survenu avant l’âge de 12 ans.

« La violence sexuelle contre les enfants est un problème largement répandu de droits de la personne et de santé publique, et nos sociétés s’avèrent clairement incapables d’endiguer le problème. La proportion de victimes qui ont été agressées à un si jeune âge est grandement inquiétante, et tous les pays doivent agir urgemment pour améliorer leurs lois, leurs politiques et la façon dont les experts réagissent », affirme l’une des principales autrices de l’étude, la Dre Emmanuela Gakidou.

Des crimes largement répandus, même dans les pays riches

En 2023, écrit-on, la violence sexuelle envers les enfants touchait encore 19% des femmes et environ 15% des hommes, une proportion qui n’a pas beaucoup varié depuis 1990. Et ce taux demeure aussi sensiblement le même, peu importe si les victimes proviennent de pays industrialisés ou en développement.

Parmi les pays cancres, 43% des femmes des Îles Solomon ont déjà subi une agression sexuelle avant l’âge de 18 ans, contre 32% pour la Côte d’Ivoire, et 31% pour le Chili, le Costa Rica et l’Inde, entre autres exemples.

Dans des pays pourtant particulièrement riches, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ce taux demeure tout de même à 28 et 24%, respectivement, indique l’étude.

Au final, la région la plus touchée par des violences sexuelles contre des filles est l’Asie du Sud, avec plus d’une femme sur quatre (27%) affectée. Chez les hommes, c’est l’Afrique sub-saharienne qui se retrouve au bas de l’échelle, avec 19% de victimes mineures.

Au dire de la coautrice Luisa Flor, « les survivants de violences sexuelles contre des enfants sont plus à risque de souffrir de dépression, d’anxiété, de dépendance à la drogue, de contracter des infections transmises sexuellement, et même de souffrir d’asthme ».

Toujours selon la Dre Flor, « ce type de violences peut aussi avoir un effet négatif sur le développement social, la réussite dans les études, ainsi que les accomplissements économiques ».

« Il faut absolument mettre en place de meilleures mesures préventives et des systèmes d’aide pour mitiger ces conséquences à long terme. »

L’étude souligne par ailleurs que la forte prévalence des crimes sexuels contre les enfants dépasse de loin les cibles des différents traités internationaux, notamment ceux se trouvant sous l’égide des Nations unies. Et la situation pourrait être encore pire, puisque dans de nombreux pays, les méthodes de collecte d’informations sur ces violences sont jugées comme étant largement déficientes.