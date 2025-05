Imagine Earth, quand Civilization rencontre Sim City

Mandaté par une grande compagnie pour développer diverses planètes, histoire d’y installer des colons, certes, mais surtout pour en extraire les précieuses ressources, vous devrez apprendre à gérer l’énergie, la nourriture, les infections mortelles, les extrarrestres… Bienvenue dans Imagine Earth.

Développé et publié par Serious Bros., ce titre rejoint une pléthore d’autres jeux mêlant logistique et colonisation spatiale. Sur la plateforme Steam, une critique associée à la page d’Imagine Earth évoque un « Anno dans l’espace ». La chose est un peu ironique, puisque la célèbre série Anno a déjà eu droit à sa déclinaison en version science-fiction, mais la comparaison n’est pas mauvaise.

En effet, Imagine Earth semble davantage se concentrer sur le vécu des habitants, sur différents personnages principaux, plutôt que d’offrir une vision potentiellement froide et uniquement manichéenne, triste et industrielle de l’existence de cet avant-poste de l’humanité parmi les étoiles.

Avec des colonies dont le fonctionnement ressemble à celui des villes de la série Civilization, notamment les zones d’influence, en y ajoutant toutefois, par exemple, l’importance du placement de divers bâtiments, un peu comme cela est le cas dans Sim City et tout autre simulateur urbain qui se tient, on obtient un mélange des genres qui peut être franchement intéressant.

Et si l’on nous présente une bonne quantité de mécaniques de jeu à comprendre et à maîtriser, le jeu va pardonner un bon nombre d’errements ou d’erreurs. Après tout, même en souffrant d’un déficit de nourriture, par exemple, il sera possible de ressortir la tête hors de l’eau. Idem pour la construction de bâtiments, qui ne semble nécessiter que de l’argent sonnant et trébuchant.

Enfin, pas besoin d’installer de véritables chaînes logistiques: si plusieurs villes installées sur une même planète partagent leurs ressources, nul besoin de chemins de fer, ou encore de vaisseaux cargo, pour transporter des biens ici ou là. C’est encore plus flagrant lorsque nous commençons à disposer de plusieurs planètes dans notre « sérail ». Chacune d’entre elle représente normalement un niveau; compléter l’un d’eux nous permet de conserver nos avancements technologiques, mais sans plus.

Tout cela représente une certaine approche détendue, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Cependant, en combinant cela à une interface utilisateur quelque peu brouillonne et à des bâtiments qui finissent parfois par se ressembler, on se retrouve avec la bien étrange impression qu’Imagine Earth est un peu censé se jouer tout seul?

Et le pire, dans tout cela, c’est qu’il s’agit vraiment d’une impression, pas de quelque chose de véritablement factuel. Après tout, le jeu est intéressant, avec ses nombreux biomes, ses ressources diverses, la nécessité de bien placer ses bâtiments pour en maximiser la productivité et les retombées… Mais il y a justement ces immeubles tous semblables, ces conditions d’amélioration qui semblent floues… Sans oublier l’idée que nous semblons n’être là que pour installer des colons sur une nouvelle planète, ou encore atteindre un objectif monétaire.

Peut-être que les choses s’améliorent en cours de route. Y compris avec l’expansion Galaxies, qui permet de contrôler jusqu’à 20 planètes en même temps. Tout un défi! Mais, dans l’ensemble, Imagine Earth est simplement un jeu… bien. Ni fantastique ni nul, simplement bien, avec des idées assez bien exécutées, sans toutefois nous laisser une impression indélébile.

Imagine Earth

Développeur et éditeur: Serious Bros

Plateformes: PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Windows (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

