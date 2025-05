Blacksmith Master, travailler sans trop s’éreinter

On ne compte plus les jeux de gestion où il faut s’occuper de ressources, d’efficacité, de différentes « recettes », de ses travailleurs… Blacksmith Master, développé par Untitled Studio et publié chez Hooded Horse, tente d’appliquer cette formule à un atelier de forgeron de l’époque médiévale.

Plutôt que de construire des morceaux de fusée, des circuits électroniques, ou encore des machines automatisées, il sera plutôt question de construire des instruments de cuisine, des épées, de la poterie… Il n’y a franchement rien de mal à ça. D’autant plus qu’outre le monde de la science-fiction, celui des châteaux, des chevaliers et des armures est probablement l’un des plus populaires, dans le domaine des jeux vidéo.

Autrement, les mécaniques de jeu seront connues des habitués: s’assurer d’installer tout le nécessaire pour fabriquer vos objets, renouveler vos ressources lorsque nécessaire, choisir des commandes qui peuvent être accomplies en un temps relativement court, mais qui peuvent aussi rapporter le plus d’argent possible.

Car, bien entendu, vos employés devront être payés chaque jour. Sans oublier les frais associés aux lingots de fer et aux billots de bois, pour ne nommer que ces deux ressources qui entreront dans la fabrication de nos produits.

Mieux encore, le jeu permettra éventuellement de développer de nouvelles technologies et de procéder soi-même à la récolte de bois et de minerai, deux activités qui permettront, à terme, de réduire nos frais d’achat de matériaux de base. Sans oublier, on peut imaginer, le fait d’obtenir des matériaux impossibles à acheter autrement.

Tout cela est fort bien, et il est même sympathique de pouvoir gérer un magasin qui permettra d’engranger des revenus « passifs », plutôt que de dépendre des commandes spécifiques des marchands du coin. Idem pour la gestion de nos employés, dont nous pouvons manuellement améliorer les compétences, notamment en leur offrant une spécialisation.

On ignore si l’état actuel du jeu est largement imputable au fait qu’il se trouve encore en accès anticipé, mais Blacksmith Master, malgré toute la bonne volonté du monde, manque de piquant. Oui, il est possible qu’en consacrant de nombreuses heures à ce titre, on parvienne à une situation où les choses sont un peu plus corsées, où il est nécessaire d’effectuer des choix cruciaux pour assurer l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement, par exemple.

Mais dans l’état actuel des choses, on consacre surtout beaucoup de temps à attendre qu’il se passe quelque chose d’intéressant. Une fois lancées, le succès de vos activités est largement garanti, et même si l’on ne deviendra pas riche du jour au lendemain, on disposera d’un coussin financement bien suffisant pour assurer son fonctionnement.

Pire encore, il apparaîtra plus simple, et plus rapide, de simplement dépenser directement de l’argent pour renflouer nos stocks de matériaux de base, plutôt que de payer des ouvriers pour couper des arbres ou travailler dans la mine, pour ensuite embaucher des individus chargés de transporter tout cela des sites de production vers notre atelier. Et pour le minerai, il faudra ensuite le faire passer par un fourneau, afin d’en tirer des lingots. À quoi bon?

Pour l’instant, donc, Blacksmith Master est trop linéraire, trop fade, trop simple pour son propre bien. Il n’y a aucun aspect d’exploration d’un monde, comme dans Satisfactory, ou de développement d’un réseau logistique complexe, comme dans Factorio. Il n’y a que des épées, des fourches et des ouvriers aux allures de robots qui n’ont besoin que d’un simple banc pour s’asseoir quelques instants, entre deux quarts de travail.

Souhaitons que les choses s’améliorent, pour la suite. Car la seule thématique médiévale ne sauvera pas les meubles.

Blacksmith Master (en accès anticipé)

Développeur: Untitled Studio

Éditeur: Hooded Horse

Plateformes: Android, GeForce Now, Windows, Linux, macOs (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

