Coupes en science: les femmes et les minorités d’abord

Sur un peu plus de 1400 subventions de recherches annulées depuis un mois par la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, les femmes en représentent 58%, bien qu’elles ne soient que 34% des chercheurs subventionnés par la NSF, et les Noirs, 17%, bien qu’ils ne représentent que 4% des chercheurs subventionnés.

C’est ce qui ressort d’une compilation des subventions annulées ou mises sur la glace depuis le début de l’année aux États-Unis, réalisée par un groupe de chercheurs et publiée en ligne sous le nom de « Grant Watch ». Les pourcentages ne tiennent compte que des « chercheurs principaux », c’est-à-dire ceux et celles qui mettent leur nom sur la demande de subvention à titre de personne qui sera responsable de la recherche.

La NSF est le deuxième plus gros organisme subventionnaire de la recherche aux États-Unis, l’autre étant le NIH (National Institutes of Health) qui couvre le vaste secteur de la médecine et de la santé.

Une compilation des 700 subventions annulées au NIH en date du 25 avril, révélait pour sa part un impact disproportionné au département qui étudie les disparités en santé (National Institute on Minority Health and Health Disparities). L’analyse, publiée le 8 mai dans le Journal de l’Association médicale américaine, révèle que cet institut se retrouve avec la plus haute proportion (30%) de fonds coupés par rapport à son financement actuel.

Le total des subventions annulées équivaut à 1 milliard$ à la NSF et à 1,8 milliard$ au NIH. Et ça pourrait n’être que le début: dans le projet de budget fédéral 2025-2026 actuellement à l’étude au Congrès, il est proposé de réduire de plus de moitié le budget de 9 milliards$ de la NSF. Rien n’indique toutefois pour l’instant que toutes ces coupes seront acceptées: traditionnellement, la version finale du budget fédéral est le résultat d’une série de négociations, où plusieurs élus locaux se battent pour conserver un programme qui sert bien leur région.

Mais les subventions annulées depuis un mois, elles, sont bel et bien perdues. Cela inclut, par exemple, un programme de 34 ans pour encourager la participation des minorités aux emplois en science et génie. Selon un reportage de la revue Science, il a probablement été condamné par la guerre lancée par la nouvelle administration aux politiques de diversité en emploi —et ça inclut vraisemblablement toute initiative pour encourager les femmes à se lancer dans des carrières scientifiques.

Plus largement, analyse Science, ce qui s’annonce est un rétrécissement de la recherche en général au profit « d’une poignée de secteurs vus comme des moteurs économiques ». Plutôt que d’avoir, à la NSF, 37 départements couvrant l’ensemble des secteurs de la recherche —sciences sociales, physique, etc.— on aurait cinq « grappes »: intelligence artificielle, science quantique, biotechnologie, énergie nucléaire et le développement des médicaments.