Hordes of Hunger, l’étrange mélange des genres

N’est pas Vampire Survivors qui veut. N’est pas non plus Dark Souls qui veut. Et pourtant, Hordes of Hunger, un titre développé par Hyperstrange maintenant disponible en accès anticipé, tente de croiser ces deux mondes. Est-ce réussi? Oui… mais non.

Dans un monde dévasté par une malédiction, une guerre, ou tout autre cataclysme similaire, il faudra guider notre héroïne, Mirah, afin d’occire des hordes et des hordes d’ennemis pour défendre les quelques survivants de l’apocalyse.

Le tout, bien entendu, avec des améliorations temporaires ou encore permanentes, des points d’habileté à cumuler, des niveaux, des armes, des potions et d’autres avantages à débloquer, etc. La formule est connue, d’autant plus qu’on accole cette ambiance de monde maudit présetn dans pratiquement tous les soulslike à l’idée de la répétition et des ennemis par milliers des survivor-likes.

Bref, rien de bien nouveau sous le soleil, surtout si l’on a déjà joué à l’un des dizaines, voire des centaines de titres saturant les deux genres respectifs.

Là où les choses peuvent devenir intéressantes, c’est que Hordes of Hunger est en trois dimensions. Non pas la fausse 3D de certains titres, ou encore les jeux en 2D tels que l’excellent Blasphemous, par exemple, mais de la trois dimensions qui évoque fortement les titres célèbres de FromSoftware.

Soudainement, les décors prennent vie, les bâtiments abandonnés deviennent sinistres, les ruelles étroites sont autant d’occasions d’être attaquée par surprise par un ou plusieurs monstres… Le tout contribue donc à créer une atmosphère différente, plus raffinée, en quelque sorte.

Le problème, c’est que cette façon de faire les choses convient bien davantage aux soulslike, avec ses combats s’articulant autour d’affrontements individuels, plutôt qu’aux batailles quasiment épiques où nous devons faucher un nombre incalculable d’assaillants.

Résultat, combiner d’innombrables monstres à des allées encaissées signifie devoir jongler avec une caméra qui en arrache largement. Et encore, la première version du jeu proposait, par défaut, une caméra automatique, une véritable horreur qui envoyait l’angle de vue se perdre dans des murs, ou encore en donnant l’impression que l’action était filmée par ce caméran de Mario 64.

Autrement, rien n’est franchement insupportable, dans Hordes of Hunger. Mais cela reste du déjà vu, des mécaniques de jeu aux codes des deux genres entremêlés, en passant par l’atmosphère médiévalo-fantastico-postapocalyptique. Sans oublier le brun terne de la fin du monde.

Bref, si vous cherchez quelque chose de potable à la croisée des chemins entre deux genres particulièrement populaires, Hordes of Hunger pourrait être pour vous. Autrement, il ne faut pas s’attendre à une révélation.

Hordes of Hunger (en accès anticipé)

Développeur: Hyperstrange

Éditeur: Kwalee

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français: interface et sous-titres

