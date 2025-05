Wrath of the Ancients, quand Everspace 2 se cherche un peu

Moins d’un an après le premier contenu téléchargeable offert pour le jeu d’action spatiale Everspace 2, voilà que les développeurs de chez Rockfish Games répètent l’expérience avec Wrath of the Ancients, qui ouvre certes la voie à l’exploration de nouveaux territoires, mais qui ne va malheureusement pas assez loin.

Devant une série d’attaques dévastatrices lancées contre les colonies humaines installées dans la zone démilitarisée créée à la fin du premier Everspace, et la fin des combats entre humains et Okkars, notre héros devra mener une enquête en toute urgence, sous les tirs ennemis, afin de mettre fin à cet étalage de violence interstellaire.

Et pour atteindre cet objectif, il devra infiltrer les systèmes stellaires des Okkars, justement, ce que nous n’avions encore jamais vu dans ce jeu. En ajoutant une bonne de tensions politiques et religieuses, dans ce qui pourrait rapidement devenir une guerre civile entre Okkars, guerre qui pourrait déboucher sur la reprise des tirs entre ces derniers et les humains, Everspace 2 tente d’aller au-delà de l’action pure pour donner davantage dans le conflit à échelle galactique.

Que pourrait-on faire, en effet, à bord de notre petit vaisseau, si la guerre totale éclate de nouveau?

Autrement, qui dit nouveaux territoires dit aussi nouvelles missions secondaires, nouvelles ressources à exploiter, nouvelles composantes à fabriquer, voire même nouveaux vaisseaux à piloter.

Le hic, toutefois, c’est que ce Wrath of the Ancients n’offre qu’un scénario assez mince. Même en s’éparpillant un peu, il suffira d’une poignée d’heures pour arriver à ce qui semble être l’affrontement final. Ce qui semble, en effet, puisque le niveau de difficulté est si élevé que même avec un vaisseau surpuissant, on se retrouve à la merci d’attaques qui peuvent détruire notre engin en quelques coups à peine.

Et, ensuite, il faudra recommencer cet affrontement depuis le début. Encore et encore et encore. La chose en devient franchement frustrante. Surtout que le dénouement de cette intrigue est quelque peu mièvre. On comprend que les développeurs n’ont pas nécessairement intérêt à faire « s’ouvrir » le jeu pour en faire un titre de grande stratégie, par exemple. D’autant que l’on a déjà droit à une certaine dose de remplissage, notamment ces séquences d’infiltration qui sont aux antipodes du concept même de « gros vaisseau et pew pew pew » à la base de la série Everspace.

Bref, si l’on est contents d’avoir droit à davantage d’Everspace 2, avec une stabilité et une fluidité accrues, Wrath of the Ancients ne vaut pas la trentaine de dollars que l’on réclame. D’autant plus que la progression du joueur est toujours limitée au niveau 30, comme cela était le cas avec Titans. À quand un contenu supplémentaire qui dépasse cette frontière?

Wrath of the Ancients (Everspace 2)

Développeur et éditeur: Rockfish Games

Plateformes: Windows, Xbox One et Series, PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch (testé sur Windows/Steam)

Contenu disponible en français (interface et sous-titres)

