Non, le cortisol n’est pas dangereux pour nous

Depuis quelques mois, des influenceurs nous mettent en garde contre les ravages du cortisol — une hormone qui joue un rôle essentiel dans notre corps — et proposent même des produits naturels pour l’éliminer. Le Détecteur de rumeurs a toutefois constaté l’impossibilité de la chose.

Une des origines de la rumeur

En janvier 2025, la journaliste espagnole Jessica Mouzo rapportait dans le quotidien El Pais que plusieurs publications sur les réseaux sociaux dénonçaient les dangers du cortisol. Par exemple, cette influenceuse française écrivait en décembre 2024 que beaucoup de gens vivraient avec un « cortisol déréglé » sans le savoir.

Selon ces publications, un « débalancement » du cortisol causerait de la fatigue chronique, une prise de poids abdominale (le « cortisol belly »), des troubles du sommeil et de la tristesse. Il rendrait aussi le visage bouffi et les yeux gonflés, créant ainsi un visage de lune (le « moon face »). Certains de ces influenceurs proposent même des breuvages « entièrement naturels » pour réduire les niveaux de cortisol.

Qu’est-ce que le cortisol?

Avant tout, il faut savoir que le cortisol est une hormone qui joue plusieurs rôles essentiels dans notre corps. Produite par les glandes surrénales sous le contrôle de l’hypophyse, elle est notamment importante pour réguler le métabolisme, la réponse inflammatoire et la fonction immunitaire, comme le rappelaient en 2024 des médecins du Centre médical Cedars-Sinai en Californie. Le cortisol est aussi responsable de maintenir à un niveau constant la pression sanguine et la glycémie.

De plus, en situation de stress, la production de cortisol augmente, expliquaient en 2021 des chercheurs britanniques et américains dans un texte sur le stress et la santé. Cette hormone agit alors pour favoriser la disponibilité du glucose et permettre au foie de libérer ses réserves d’énergie. Le cortisol contribue ainsi à la réaction de « lutte ou de fuite » (« fight or flight » en anglais) qui est déclenchée dans une telle situation. C’est pourquoi il est souvent appelé « l’hormone du stress ».

Des variations normales et essentielles

Il est donc normal que le niveau de cortisol augmente et diminue. Et pas seulement à cause du stress, insistait le neurobiologiste Robert Dantzer dans un article publié en 2024. Le cortisol suit notamment un rythme circadien, c’est-à-dire que ses niveaux sont élevés le matin et plus bas le soir, mentionnaient aussi les chercheurs britanniques et américains.

En fait, les variations de cortisol sont essentielles. Une courbe de cortisol aplatie a été associée à la dépression, aux maladies cardio-vasculaires, à la fatigue et à l’obésité. En général, la présence de cortisol est bénéfique, car il aide notre corps à bien réagir en situation de stress.

Par ailleurs, la hausse de cortisol provoquée par le stress est temporaire puisque des mécanismes existent pour bloquer sa production lorsque les niveaux deviennent trop élevés, ajoutaient les médecins du centre médical Cedars-Sinai.

Doit-on craindre le cortisol?

Par contre, selon Robert Dantzer et d’autres experts, des niveaux de cortisol qui demeurent trop élevés pendant une longue période de temps pourraient causer certains problèmes de santé, comme un dérèglement du système immunitaire, une augmentation de la réponse inflammatoire, de l’hypertension, de la fatigue et même de la dépression. Il est possible que ce soit de là que soient venues les rumeurs lancées par les influenceurs.

Toutefois, il est important de savoir que des niveaux trop faibles de cortisol peuvent eux aussi être dommageables, comme l’écrivaient les chercheurs britanniques et américains en 2021.

Quand le cortisol est hors de contrôle

Enfin, il ne faut pas confondre ces variations normales de cortisol avec le syndrome de Cushing, un trouble causé par une quantité excessive de cortisol, selon le manuel Merck. Parmi les symptômes les plus marquants: une accumulation de graisse au niveau du torse ou de l’arrière du cou, un visage bouffi et arrondi et un affinement de la peau. Les personnes qui en souffrent connaissent aussi une faiblesse musculaire et se fatiguent rapidement.

Ce syndrome est toutefois très rare. À peine 10 à 15 cas par million sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis, selon l’Oregon Health & Science University. Il est généralement dû à la prise de certains médicaments —des corticostéroïdes— ou à une surproduction de cortisol en réponse à une tumeur des glandes surrénales ou de l’hypophyse. Le syndrome de Cushing nécessite donc un traitement médical.

La meilleure option: mieux gérer le stress

À moins d’avoir un syndrome de Cushing, les gens ne devraient donc pas se préoccuper outre-mesure du cortisol, concluait Natasha Malkani dans l’article du Centre Cedars-Sinai. Plutôt que de tenter d’en diminuer les niveaux pour lutter contre le stress, il serait plus simple d’identifier la source du stress et d’essayer de la gérer.

Dans une méta-analyse réalisée en 2024, des chercheurs du Royaume-Uni concluaient que les interventions pour gérer le stress comme la médication, la pleine conscience et la relaxation, avaient un effet sur les niveaux de cortisol.

À l’inverse, très peu de données scientifiques appuient l’utilisation de suppléments ou d’aliments particuliers pour diminuer les niveaux de cortisol. Par exemple, aucune donnée ne soutient l’utilisation d’ingrédients comme l’eau de noix de coco, le vinaigre de cidre ou le rhodiole pour réduire les taux de cortisol, soulignait le centre médical Cedars-Sinai.

Dans un article publié en 2016 évaluant l’effet de l’alimentation sur les niveaux de cortisol, des chercheurs polonais notaient que quelques études avaient été réalisées pour déterminer l’effet de suppléments comme les vitamines B, D et E, le magnésium, les omega-3, le thé et le café. Les données étaient limitées et parfois contradictoires.

Verdict

Le cortisol est une hormone essentielle au fonctionnement de notre corps. Des variations sont normales. Les produits dont les influenceurs font la promotion n’ont vraisemblablement aucune utilité sur les niveaux de cortisol.